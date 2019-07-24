В России появится сервис для оформления ДТП онлайн

20:18

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил концепцию сервиса по оформлению европротокола онлайн и этапы ее реализации.

Предполагается, что запуск сервиса позволит сократить время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, уменшит количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Проект разработан Центральным банком России при непосредственной поддержке Минкомсвязи в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Сервис «Оформление европротокола онлайн» через портал госуслуг и мобильные приложения позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно, сообщается на сайте Правительства.

Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия.

В личном кабинете будет возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и решения других вопросов.

Пользователи также получат возможность онлайн-поиска страховой компании для заключения договора ОСАГО и КАСКО. При этом расчёт стоимости полиса (включая онлайн-проверку текущего значения коэффициента бонус-малус, который повышает или понижает стоимость полиса в зависимости от аварийности в предыдущие периоды) будет производиться в автоматическом режиме.

Планируется, что в пилотном режиме сервис запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.