Экс-главу Серпуховского района отправили из СИЗО в психиатрическую больницу

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Арестованного экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, объявившего голодовку в СИЗО, госпитализируют в столичную психиатрическую больницу №1 им. Алексеева ("Кащенко"). Об этом "Интерфаксу" сообщила его супруга Юлия Шестун.

Она подчеркнула, что это делается без согласия мужа.

"Могу предположить, что таким образом ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния", - сказала Юлия Шестун.

Она пояснила, что решение о госпитализации принял консилиум из гражданских врачей, которые приехали по просьбе ФСИН в больницу "Матросской тишины" и поставили Шестуну диагноз "депрессивное расстройство".

Ранее в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что в СИЗО обеспокоены "судьбой и здоровьем Александра Шестуна". "Здесь тот случай, который увидели и врачи, когда человек сам за себя отвечать не может и фактически теряет дееспособность, поэтому решение за него принимали врачи", - заявил он.

19 июля следователи вызвали на беседу генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Ивана Ткачева для проверки заявления Александра Шестуна. Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве проводит доследственную проверку по жалобе Шестуна на коррупцию со стороны некоторых должностных лиц ФСБ.

В жалобе бывшего чиновника были названы конкретные имена, места и суммы. Среди прочего Шестун утверждал, что генерал ФСБ Ткачев вымогал у него взятки.

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Его обвиняют к особо крупном мошенничестве с подмосковной землей и коррупции. Сам он отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.