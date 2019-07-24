Злить народ уже боятся

11:34

Депутаты решили не повторять ошибок, когда принятые ими непопулярные законы ударили по партии власти на осенних региональных выборах



© KM.RU, Кирилл Зыков

В этом июле депутатов Госдумы не узнать. Нет, внешне они не изменились, а вот направленность принимаемых ими законов - заметно. Просто не верится, но избранники вдруг вспомнили о народе и вот уже которое заседание подряд, как бы пафосно это ни звучало, трудятся на его благо не покладая рук.

Чего стоит только текущая пленарная неделя, которая стартовала во вторник с принятия целой череды законопроектов, про большинство из которых уверенно можно сказать, что они отвечают интересам граждан.

Дабы не быть голословными, перечислим лишь некоторые из них:

- запрет коллекторам взыскивать долги по ЖКХ;

- продление «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года;

- расширение круга семей, получающих пособие на детей в возрасте до трех лет;

- закрепление за детьми из одной семьи права посещать одну и ту же школу;

- серьезное смягчение требований по предоставлению отчетов о движении средств для владельцев счетов в зарубежных банках и т. д.

Отдельно стоит упомянуть отмену льготной ставки НДС для пальмового масла. На Охотном ряду рассчитывают, что эта мера позволит со временем вытеснить с рынка такое сырье. При том, что сейчас оно используется везде - от производства косметики до пищевых продуктов, включая детское питание.

В Госдуме, конечно, звучали призывы ввести тотальный запрет на поставки пальмового масла в Россию. Но этого вряд ли стоит ожидать, скорее всего, пальмовое масло просто заменят подсолнечным и не факт, что от российского производителя.

Депутаты хотели было адресно помочь отечественным производителям, снизив до 10% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, но затем выяснилось, что подобная явно протекционистская мера требует согласования как минимум со странами-членами ЕАЭС. В итоге теперь льготой смогут воспользоваться и зарубежные производители, поставляющие в Россию свою продукцию.

У депутатов дошли руки и до микрофинансовых организаций, выдающих займы гражданам под бешеные проценты. Теперь они не смогут предоставлять кредит под залог не только жилья, но даже доли в квартире. Правда, тут парламентарии недокрутили. Оказалось, что ко второму чтению они все-таки внесли поправку, разрешающую выдавать займы под залог жилья микрофинансовым организациям, учредителем (акционером, участником) которых является государство, субъект РФ или муниципальное образование.

Но самым важным шагом навстречу избирателям стал, конечно же, отказ депутатов от принятия в Градостроительный кодекс нормы, разрешающей выселять граждан из домов, включенных в адресные муниципальные программы и запланированных под снос в интересах застройщиков.

На одобрении соответствующих поправок настаивало правительство, но уже с утра глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что депутаты подготовили новую редакцию законопроекта, которая «полностью исключает возможность изъятия земель у граждан».

Таким образом, пикетчикам, пришедшим к зданию Госдумы, было предложено мирно разойтись по домам. Между тем, в Земельном кодексе сохраняется возможность принудительного выселения граждан из домов, которые местные власти признают аварийными, напомнили в Госдуме.

Также не стоит забывать, что действующее законодательство содержит немало механизмов, позволяющих лишить граждан частной собственности на вполне законных основаниях, и тут не помогут ни суд, ни пикеты с митингами.

Исключив самую спорную норму из законопроекта, депутаты, тем не менее, приняли под шумок другое решение, сокращающее минимальную продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальной - с четырех до трех месяцев.

«Вот так вот, потихоньку, откусывают наше право поучаствовать в таких мероприятиях», - выразила сожаление депутат Госдумы Галина Хованская. И хотя много говорится о том, что такие слушания не оказывают серьезного влияния при принятии решений, именно они позволяют «выпустить в публичное пространство информацию о грядущих изменениях», - отметила она.

Депутаты, судя по всему, продолжат принимать нужные и полезные для граждан законы до конца этой недели, после чего разойдутся со спокойной совестью на летние каникулы.

Они явно выучили прошлогодний урок, а, возможно, даже получили особую установку «сверху» - не злить граждан перед предстоящими этой осенью региональными выборами. Этим можно и объяснить внезапный наплыв «хороших законов» в Госдуме.

Напомним, прошлым летом депутаты приняли решение о повышении пенсионного возраста в стране, а также увеличении НДС с 18% до 20%, что сопровождалось громкими скандалами.

Для власти это аукнулось серьезным падением рейтингов руководства страны и «Единой России», а также проигрышами на губернаторских выборах сразу в нескольких регионах. Теперь же популярность партии власти настолько мала, что ее кандидаты в депутаты вынуждены маскироваться под самовыдвиженцев.

Нынешние действия Госдумы вряд ли поднимут рейтинги парламентских партий, но, по крайней мере, помогут сохранить, что есть. А уже осенью, когда выборы закончатся и парламентарии вернутся к работе, они, засучив рукава, смогут заняться привычным - карать и запрещать.

Автор: Елена Земскова