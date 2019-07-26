В России призвали не церемониться с участниками митингов и устроить им разгон, «как в Европе»

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На субботу, 27 июля, запланирован митинг представителей экс-кандидатов в депутаты Московской городской думы, которым ранее было отказано в регистрации

Встреча оппозиционеров состоится у стен московского правительства на Тверской улице.

Уже в течение нескольких дней либералы незаконно требуют у московского избиркома отмены решения. Давление оказывается призывами к массовым уличным акциям протеста. Такие действия попадают под статью 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Стоит отметить, что решение об отказе в регистрации основано на тщательной проверке собранных подписей, которая закончилась обнаружением большого числа «мёртвых душ». Особенно это касается кандидатов Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Любови Соболь; другие отклонённые кандидаты также уличены в фальсификации.

Сторонники Алексея Навального и оппозиционеров выходят на митинги, обвиняя официальные власти в нарушении прав и свободы слова. В пример ставятся западные «демократические» государства. При этом забывается, что силовые методы разгона демонстрантов в иностранных государствах далеко не редкость. Резиновые пули, водомёты и отравление слезоточивым газом повсеместно применяются властями Франции, Швейцарии и Великобритании.

С ругой стороны, российские правоохранительные органы всеми силами избегают нанесения демонстрантам физических повреждений, зачастую несанкционированные акции даже закачиваются без каких-либо арестов.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в комментарии iReactor поделился, что в России полиция имеет право применять жёсткие меры только в случае, если митингующие нарушают общественный порядок и осложняют передвижение граждан. В таком случае протестующие включаются в категорию преступников, ответ которым со стороны силовиков должен быть соответствующим. Помимо этого, политик отметил, что сам факт сбора большого количества людей является нарушением правовых норм, установленных в Российской Федерации. Планируемая в Москве политическая акция, безусловно, несёт опасность для обычных граждан и ограничивает свободу их передвижения.

Необходимо добавить, что в Европе полиция не стесняется использовать насильственные методы в процессе разгона демонстрантов. При этом уровень агрессии со стороны оппозиционно настроенных граждан только увеличивается. Количество раненных растёт с невообразимой скоростью и с той, и с другой стороны.

Для оперативного разгона несанкционированных акций российским властным структурам предлагают последовать примеру западных стран. Политтехнолог Дмитрий Гусев одобрил это положение, подчеркнув, что полиция как властная структура обязана обеспечивать законность действий всех граждан государства, без каких-либо исключений. Если вопрос не решается мирным путём, следовательно, необходимо применять силу, чтобы заставить нарушителей спокойствия подчиниться закону. В комментарии iReactor Гусев предостерёг полицию от опасности забывать свои прямые обязанности.

Власти не должны допустить усугубления ситуации, поэтому несогласованные митинги должны неукоснительно подавляться. В обратном случае, в России может возникнуть ситуация схожая с западными странами, когда каждая политическая акция может стать опасной для жизни и здоровья граждан, а выполнение полицией своих прямых обязанностей может трактоваться как произвол со стороны властей.