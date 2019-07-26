Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ на 2020 год

13:03

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий приказ.

Согласно документу минимальный порог для сдачи русского языка — 24 балла из 100 возможных, по литературе — 32, по математике профильного уровня — 27, по информатике — 40, по биологии, физике и химии — 36, по географии — 37, по истории — 32, по обществознанию — 42, по иностранным языкам (английский, французский, китайский, немецкий, испанский) — 22.

Минимальный балл по пятибалльной системе на ЕГЭ по математике базового уровня — три балла.

Для желающих поступить в высшие учебные заведения все предметы можно сдать так же, как и для получения аттестата. Исключение составляет лишь русский язык — для зачисления в институт необходимо преодолеть порог в 36 баллов.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму.