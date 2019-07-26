Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

14:41

Заказчики заплатити за информационную атаку на "Роскосмос" порядка двух миллионов долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Рогозина во время выступления в ЦНИИмаш.

Рогозин напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

По мнению Рогозина, заказчиками кампании выступили желающие "свести счеты, в основном личные". Он предположил, что им недовольны бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией. Рогозин сравнил эту ситуацию с историей на космодроме Восточный.

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. <…> Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - заявил Рогозин.

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что компания подверглась информационной атаке после того, как Рогозин стал ее гендиректором в мае прошлого года.

Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью РИА Новости заявил, что цель атаки — помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.