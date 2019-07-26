Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»
Заказчики заплатити за информационную атаку на "Роскосмос" порядка двух миллионов долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Рогозина во время выступления в ЦНИИмаш.
Рогозин напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.
По мнению Рогозина, заказчиками кампании выступили желающие "свести счеты, в основном личные". Он предположил, что им недовольны бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией. Рогозин сравнил эту ситуацию с историей на космодроме Восточный.
"Пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. <…> Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - заявил Рогозин.
Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что компания подверглась информационной атаке после того, как Рогозин стал ее гендиректором в мае прошлого года.
Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью РИА Новости заявил, что цель атаки — помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.