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Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

14:41 26.07.2019
Дмитрий Рогозин
© KM.RU, Игорь Варнавский
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Заказчики заплатити за информационную атаку на "Роскосмос"  порядка двух миллионов долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Рогозина во время выступления в ЦНИИмаш.

Рогозин напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

По мнению Рогозина, заказчиками кампании выступили желающие "свести счеты, в основном личные". Он предположил, что им недовольны бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией. Рогозин сравнил эту ситуацию с историей на космодроме Восточный.

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. <…> Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - заявил Рогозин.

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что компания подверглась информационной атаке после того, как Рогозин стал ее гендиректором в мае прошлого года.
Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью РИА Новости заявил, что цель атаки — помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 18:17
Гость: Иван Иваныч

Беда, но какое отношение это имеет к теме.
26.07.2019, 18:15
Гость: Иван Иваныч

А чем конкретно тебе не угодил Рогозин, если без общих фраз из помойных ресурсов. С фактами в руках.
И да. Сколько позиций было на твоём контролере машинист
26.07.2019, 17:35
Гость: le docteur

\ Заказчики заплатити за информационную атаку на "Роскосмос" порядка двух миллионов долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
А когда шел обратно, следы видел заячьи, лисьи.
К черту следы! Нечего заниматься глупостями, когда завистники роют мне яму!
- Может, не роют?
- Нет, роют, копают. Под меня сейчас вообще все копают.
- Ну, и пусть себе! А мы настреляем дичи! Они нам яму роют, а мы им - добычу. Мы - молодцы, а они - подлецы.
- Дурак! Как начнут обсуждать каждый мой выстрел! Лису, мол, убил, как в прошлом году. Ничего нового не внес в развитие охоты. А если промахнешься? Это я, который всю жизнь бил без промаха. Лучше молчи, а то я тебя убью.
Цитаты из советского фильма «Обыкновенное чудо»
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