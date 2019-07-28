Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

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В городе Тулун Иркутской области проходит эвакуация жителей из-за угрозы нового дождевого паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский", - говорится в сообщении.

В Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации населения.

Жителей размещают в пунктах временного пребывания. Число эвакуированных пока не известно, рассказал мэр Тулуна Юрий Карих.