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Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

13:49 28.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В городе Тулун Иркутской области проходит  эвакуация жителей из-за угрозы нового дождевого паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский", - говорится в сообщении.

В Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации населения.

Жителей размещают в пунктах временного пребывания. Число эвакуированных пока не известно, рассказал мэр Тулуна Юрий Карих.

Темы: Иркутская область, Наводнения и затопления территорий
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Комментарии читателей
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28.07.2019, 18:11
Гость: Сердечник

не понял, они что по новой приехали обратно помощь получать?
или стройте дамбу на порядок выше, дома в недоступном для наводнений месте или валите оттуда.
28.07.2019, 15:09
Гость: вадим иванович

китаёзы качественно работают а нашему на глубину зачем -то чудны дела гори огнём всё накомандывался загнал народ в нищету вместе с своим ворьём аминь
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