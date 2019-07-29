Вынесены первые решения о штрафах и арестах для участников митинга в Москве

18:12

В понедельник, 29 июля, московские суды вынесли первые решения о наказаниях для участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшей 27 июля в центре города.

По информации «ОВД-Инфо», первый штраф получил Иван Гаращук. Его обязали выплатить 15 000 руб. за участие в акции, которая создала помехи функционированию объектов жизнеобеспечения (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы.

По данным того же источника, первым арестованным стал Валерий Родин. Его заключили под стражу на 12 суток по решению Щербинского районного суда.

«Медиазона» также сообщила об арестах незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина и Константина Янкаускаса. Первого отправили под стражу на 10 суток, второго – на семь. Обоих признали виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация несанкционированного митинга»).

Акция «За честные выборы» прошла в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. В качестве причины отказа в регистрации называли некачественно собранные подписи. Городские власти акцию не согласовали, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин просили людей не участвовать, сообщает «Право.ру».

Акция должна была начаться перед зданием мэрии Москвы, но ОМОН перекрыл подходы. В итоге протестующие разделились и передвигались по центру города. По данным московского главка МВД, на митинге задержали 1 074 человека.