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Правительство утвердило список опасных пород собак

09:32 30.07.2019
Бразильский бульдог. Фото с сайта pixabay.com
Бразильский бульдог. Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. Документ размещен на сайте правительства.

В список вошли 12 пород, отдельных пунктом выведены их метисы. В перечне указаны: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

«Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в справке на сайте правительства.

С 2020 года собак из списка потенциально опасных пород нельзя будет выгуливать без намордника и поводка.

Перечень опасных пород собак формировало МВД. Его первый вариант, состоявший из 71 пункта, был представлен в начале марта. В нем встречались повторы, названия некоторых пород были написаны с ошибками, а другие породы показались журналистам выдуманными. Позже МВД сильно сократило свой список с учетом рекомендаций Российской кинологической федерации.

Темы: Животные, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 19:33
Гость: Создай собачий храм

и молись великому псу. Дело твое, но других не вмешивай. Увижу неадекватного пса, найду способ его умертвить.
30.07.2019, 19:26
Гость: Может стоит объяснять детишкам

что мир это не их, а собачий ? Ведь псы прекрасны. А если они загрызут случайного прохожего ребенка, то это человечество виновато. Каждый обязан свято чтить права псов и преклоняться перед ними. Так что ли, собаковод ?
30.07.2019, 16:47
Гость: Александр

Терзают детей? Собаки? Ой ли. Любая адекватная собака любит детей. Оговорюсь, у не адекватных хозяев и собаки не адекватные. Плюс брошенные и одичавшие, брошенные кем? Людьми. Да и вообще, детишкам стоит объяснять, что живая собака это не мультик, радостно обнимать ее не стоит.
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