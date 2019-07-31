СМИ рассказали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

18:10

Руководство управления «К» ФСБ годами крышевало банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, предлагал банкирам решить их проблемы за деньги, но он был лишь частью схемы. Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell.

По словам пострадавших, в схему также входят менеджеры Агентства по страхованию вкладов, юристы и обнальщики. Близкий к ФСБ источник рассказал, что у управления «К» было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией добавил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению «абонентскую плату».

Для получения процентов в банк назначали офицера ФСБ в отставке, как правило — на должность главы службы экономической безопасности. Тем самым спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке. Помимо этого, заниматься обналом управлению «К» помогали региональные подразделения ФСБ, а перевозили наличные в Москву — сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Такой «подкрышник» был приглашен и в «Лайф» (схему Черкалин предложил совладельцу «Лайфа» Александру Железняку), при этом долей во всем бизнесе совладельцы группы решили не делиться. Вскоре у принадлежавших« Лайфу» Пробизнесбанка и «Банка24.ру» были отозваны лицензии. Причина — нарушение антиотмывочного законодательства.

Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины якобы сдавали на техобслуживание. В процесс были вовлечены и сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, которые не могли не замечать, каким бизнесом занимаются коллеги, утверждается в материале The Bell.

Кирилл Черкалин был задержан и арестован в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.