]]>
]]>
Главная В России Новости

СМИ рассказали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

18:10 31.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Руководство управления «К» ФСБ годами крышевало банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, предлагал банкирам решить их проблемы за деньги, но он был лишь частью схемы. Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell

По словам пострадавших, в схему также входят менеджеры Агентства по страхованию вкладов, юристы и обнальщики. Близкий к ФСБ источник рассказал, что у управления «К» было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией добавил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению «абонентскую плату».  

Для получения процентов в банк назначали офицера ФСБ в отставке, как правило — на должность главы службы экономической безопасности. Тем самым спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке. Помимо этого, заниматься обналом управлению «К» помогали региональные подразделения ФСБ, а перевозили наличные в Москву — сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». 

Такой «подкрышник» был приглашен и в «Лайф» (схему Черкалин предложил совладельцу «Лайфа» Александру Железняку), при этом долей во всем бизнесе совладельцы группы решили не делиться. Вскоре у принадлежавших« Лайфу» Пробизнесбанка и «Банка24.ру» были отозваны лицензии. Причина — нарушение антиотмывочного законодательства.

Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины якобы сдавали на техобслуживание. В процесс были вовлечены и сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, которые не могли не замечать, каким бизнесом занимаются коллеги, утверждается в материале The Bell.

Кирилл Черкалин был задержан и арестован в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.

Темы: Банки в России, Финансовые махинации и аферы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.08.2019, 06:41
Гость: Молодцы

Вот это я понимаю люди зарабатывают, не живут как нищие на одну зарплату 30 тыс рублей в месяц.
01.08.2019, 04:54
Гость: уже посадки не спасут

надо как в китае устрашать!
01.08.2019, 04:14
Гость: Чистые

берут больше.
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.