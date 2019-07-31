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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

09:46 31.07.2019
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В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как пишет "Интерфакс", согласно принятому документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

В законе прописывается, что размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В законе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Ипотечные каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

В соответствии с ранее озвученным поручением президента РФ под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Ипотека в России
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 11:25
Гость: Трезвый

совет. Граждане! Не берите в банках кредиты под завышенные проценты если у вас нет твердой гарантии о его оплате в срок. Внимательно вникайте в любые договора с банками так как там главное надуть клиента и загнать его в свою вечную кабалу.
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