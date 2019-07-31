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Росстат впервые за два года зафиксировал недельное снижение цен

17:20 31.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Росстат в последнюю неделю июля впервые за два года зафиксировал в стране недельную дефляцию. По данным статистического ведомства, общий уровень цен на товары и услуги с 23 по 29 июля снизились на 0,1%.

Предыдущий раз снижение цен на 0,1% и более фиксировалась в России в сентябре 2017 года, передает «Интерфакс».

Росстат округляет данные по динамике цен до одного знака после запятой. Без учета этого округления недельная дефляция фиксировалась в России и в 2018 году.

По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует инфляция на уровне 4,3%, а ЦБ — на уровне 4,2-4,7%. При этом в Минэкономразвития неоднократно заявляли, что итоговая годовая инфляция может оказаться ниже 4%. ЦБ, в свою очередь, объявляя в июле о снижении ключевой ставки, заявлял, что темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий, а инфляционные ожидания остаются высокими.

Темы: Россия, Статистические данные и прогнозы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 21:20
Гость: однозначно

Правительство не врет!Снижение цен зафиксировано на пунктах приёма металлолома Красноярского края!
31.07.2019, 19:06
Гость: Гы-гы- цэ пэрэмога!

впервые за два года зафиксировал недельное снижение цен--

Далее будут новые рекорды, впервые за сутки зафиксируют снижение цен...
Тьфу!
31.07.2019, 18:32
Гость: Гость

Мухлеж. В прошлом месяце отрапортовали о нулевой инфляции. Но по чекам в магазинах в мае-июне наоборот цены на продукты подпрыгнули. А в июле выросли тарифы. Они просто мухлюют, как всегда.
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