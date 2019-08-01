Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»
Нас может обидеть блогер, текст которого прочтут от силы несколько тысяч человек, мы оскорбляемся на художественные фильмы и сериалы. Мы впадаем в подлинную истерику от ужимок и прыжков туземных журналистов, которые зарабатывают свой хлеб за тысячи километров от нас, разговаривая на языке, который мы не понимаем.
© KM.RU, Петр Чайников
От размаха всеобщего энтузиазма, с которым мы реагируем на очередное «оскорбление», возникает ощущение, что это именно то, что нам больше всего и нужно. Кажется, нам очень нравится постоянно быть в нервном возбуждении. Мы с готовностью делимся им с окружающими, заражая их своей неврастенией, словно гриппом, и за два-три дня нас охватывает новая эпидемия.
Обвинять в этом только пропагандистов государственных телеканалов не стоит. Телевидение всегда идет на поводу у своей аудитории. Раз зрителю нравятся ежедневные истерики на ток-шоу с дежурными оскорбителями на зарплате, то он их и получает. Обидчивость, ставшая в общественной жизни трендом, выдает растущую в нашем обществе неуверенность. И лично в себе, и в стране в целом.
Вы слышали хоть раз, что США чем-нибудь оскорблялись? Что их Госдеп в лице очередной Псаки реагирует на заявления Жириновского или Владимира Соловьева? Конечно, нет. Они даже не догадываются о существовании этих людей. А если бы им и сообщили, то кому какое дело, что думает про Америку какой-то иностранец? Американцам нет до этого дела. А российский МИД выступает с осуждением очередных русофобов чуть ли не каждый день.
Может ли оскорбиться Китай в лице хотя бы главной газеты страны «Жэньминь жибао» на Татьяну Толстую, которая пишет в своем Facebook, что толпы китайцев загадили весь Санкт-Петербург и даже испортили паркет в Эрмитаже? Китайские товарищи безмерно удивились бы, если бы кто-то стал их убеждать в необходимости официально отреагировать на враждебный выпад из России. А телеканал «Россия» готов уже сделать ежедневную программу «Нас снова оскорбили».
Мы стали похожи на бессчетные малые народы, которые десятилетиями расчесывают на публику свои исторические обиды и травмы, требуют извинений от инстаграмеров и юмористов, скандалят у стен редакций, требуя опровержений и публичных покаяний на камеру. Их можно понять. Это способ привлечь к себе внимание. Хотя бы ненадолго. Но русским-то это все зачем?
Россия занимает на мировой карте, в мировой истории и культуре так много места, что любое дополнительное внимание к ней всегда выглядит избыточным. Совсем недавно этого не было и в помине. Еще двадцать лет назад мы только посмеивались, когда слышали, что Прибалтийские страны требуют от РФ какую-то компенсацию или переименовывают улицы своих городов. Господи! Где Россия и где эти страны Балтии?
Нас тогда это волновало не больше, чем крики городского сумасшедшего на улице. Теперь же мы трепетно фиксируем каждое слово мелкого эстонского клерка, чье имя и написать правильно не можем, а не то что запомнить.
И речь идет не только о российских чиновниках и политиках. Обида постепенно завладевает широкими массами народонаселения. Это гипертрофированная обидчивость все больше начинает походить на комплекс жертвы, которого у нас сроду не было.
Какие мы, к чертям, жертвы?! Все без исключения наши враги сгнили в братских могилах, куда их уложило русское оружие. А мы – до сих пор живы.
Обида – это детская черта. Это признак инфантильности, неумения формулировать и отстаивать свои интересы, а главное – проживать свою собственную жизнь, а не искать подтверждения ее значимости в реакции окружающих. Лучше уж тогда согласиться с тем, что кругом враги. Это тоже «клиника», но лучше уж так. На врагов не обижаются. Их ненавидят, или в крайнем случае боятся.
Вот советские люди если на кого и обижались, то только на тех, кого, как они полагали, СССР облагодетельствовал. На ГДР, Чехословакию, какую-нибудь Венгрию с Польшей. А на США и агрессивный блок НАТО в СССР не обижались. Для них у нас вместо обиды было 100 тысяч танков и 2500 ядерных боеголовок. Это, согласитесь, немного другая модель отношений.
Кормили ли мы Польшу с Анголой – вопрос довольно спорный. Но вот что совершенно точно, так это то, что после 1991 года мы однозначно никого с руки не кормили. Нечем было. Сами чуть ноги не протянули. Так что никаких взаимных обязательств, не отданных долгов нет, черной неблагодарности тоже быть не может.
Внутреннюю политику соседних стран, а также их различные культурные и исторические особенности, стоит разумно игнорировать. У них своя жизнь, у нас – своя. У них свои жириновские и милоновы, у нас – наши собственные. Иначе мы быстро превратимся в Украину, которая осознает себя исключительно в контексте «не Россия».
России и русскому обществу нужно, наконец, зациклиться на себе. Даже если это касается внешней политики, то это все равно про наш интерес, а не про нашу обиду. Ввести эмбарго на иностранное вино и минеральную воду обязательно стоит, если это делается для того, чтобы забить магазинные полки своим вином и своей минералкой. От гастарбайтеров обязательно нужно избавиться, но только для того, чтобы дать работу своим соотечественникам.
А если этого интереса нет, тогда это не политика.
Автор: Сергей Мардан