Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

14:31

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%).

Современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Социологи отмечают, что такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы – в 2008 г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.