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Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

14:31 5.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%).

Современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Социологи отмечают, что такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы – в 2008 г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

 

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 18:13
Гость: Хмы

Не смущайся патриот что ножки от газеты Правда уставали.
Ты газеты читаешь?
Не доконца, ноги устают.
05.08.2019, 18:01
Гость: ***

С ГМОшных харчей не до анекдотов.
05.08.2019, 17:59
Гость: Хмы

А вы чьи Социологи?
Все комментарии (30)
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