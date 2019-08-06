16:54

Сайт «Википедии», популярной в Сети энциклопедии, стал ресурсом для ведения политической информационной войны

Ресурс откровенно работает против России, продвигая мнение представителей оппозиции и либерального движения. Недавно сайт заблокировал российские новостные агентства ФАН, «Народные новости», ФБА «Экономика сегодня» и издание «Журналистская правда».

Как известно, ФАН регулярно проводит журналистские расследования. Коллектив редакции освещает деятельность оппозиционных представителей, раскрывает неугодную для них правду. В материалах агентства новостей можно прочесть даже о фактах преступлений некоторых либералов. Данное обстоятельство и послужило поводом для блокировки «ФАН» в «Википедии».

Основатели энциклопедии позиционируют ее как непредвзятую, честную и открытую. Но о какой честности может в данном случае идти речь? Блокировка российских сайтов вызвала негодование среди пользователей. Они обвиняют «Википедию» в предвзятости и продажности.

К слову, основатель ресурса американец Джимми Уэйлс отказался от членства в составе жюри немецкой «Квадриги» после того, как премию присудили Владимиру Путину. Поступок Уэйлса послужил поводом для отказа от вручения премии.

На сегодняшний день на «Википедию» оказывает сильнейшее влияние США. Изначально электронная энциклопедия создавалась для предоставления данных пользователям, сейчас мы наблюдаем резкую перемену специфики сайта. Ресурс стал инструментом для ведения политической информационной войны.

«Фонд Викимедиа» - это некоммерческая благотворительная организация, которая осуществляет свою деятельность за счет пожертвований. Именно поэтому ни одна страна мира, согласно утверждениям Уэйлса, не может оказывать давление на сайт. Однако в реальности дела обстоят несколько иначе. Дело в том, что сотрудники сайта – это огромное количество авторов, редакторов, административных работников. Данные, которые указаны в «Википедии», - коллективный труд большого количества людей. Многие из них могли попасть под влияние извне.

Обратите внимание на процедуру внесения правок и дополнений в статьях сайта. Московский журналист Андрей Графов произвел более 700 правок. Несмотря на то, что материалы, которые правились, касались искусства, его исправления затрагивали деятельность российских либералов. Аккаунт Графова получил бан. Журналист до сих пор не может понять причину блокировки, ведь в его статьях отображались фактические данные о том или ином событии. По всей видимости, ситуация с «ФАН» аналогична.

На саму «Википедию» нельзя оказать влияние, а вот с административным корпусом компании ситуация обратная. За щедрое финансирование, которое может поступить на счет фонда или представителя администрации, можно и поступиться своими принципами. Именно поэтому популярная электронная библиотека стала политическим информационным оружием.

Невзирая на давление, «ФАН» продолжит раскрывать правду и разоблачать противозаконную деятельность представителей российского либерального движения.