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Чиновники попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

11:19 6.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок, чтобы «не снижать уровня их жизни». Обращение уже направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщают «Известия».

Как рассказала изданию зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина,  сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Какая сумма была бы справедливой, в профсоюзе госслужбы сказать пока затрудняются, однако отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700–800 рублей.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 20:10
Гость: Тох тоби дох.

Хороший обед в столовой СССР в РФ в 80-х стоил в среднем от 80 коп до 1р. 30 коп. На Украине дешевле. Командировочные были - 3 рубля 50 копеек в сутки + оплата гостиницы. Причем день убытия и день прибытия считались как два дня.
Нужно взять стоимость обеда в московском общепите и умножить эту сумму в три раза. Вот и вся математика.
06.08.2019, 18:34
Гость: IgS

Была такая АСУ в 80-е. Вот еп и надо внедрить, сократив чиновников в 100 раз
06.08.2019, 18:10
Гость: разнице..

Госслужащие-гос.обслуга-чиновники..-это кадры, что не зарабатывают на своей службе.., а получают ден.содержание-преференции.. из гос.бюджета России, за исполнение службы во благо действующего государства(действующей власти).
Не занимайтесь словоблудием, не наводите тень на плетень..
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