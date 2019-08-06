Чиновники попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

11:19

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок, чтобы «не снижать уровня их жизни». Обращение уже направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщают «Известия».

Как рассказала изданию зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Какая сумма была бы справедливой, в профсоюзе госслужбы сказать пока затрудняются, однако отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700–800 рублей.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев.