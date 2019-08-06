В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

09:40

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов. Пострадало 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет. "Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте", — отметил генерал.

Как подчеркнул замминистра, тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать.

Днем в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС. Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.