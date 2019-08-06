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В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

09:40 6.08.2019
Скриншот с YouTube
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Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов. Пострадало 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет. "Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте", — отметил генерал.

Как подчеркнул замминистра, тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать.

Днем в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС. Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 19:59
Гость: о

Горящие болванки разлетались до 15 км, по словам прессы, а пожаров от них так вроде бы и не возникло ни в лесах ни в полях. Или об этом не пишут? Отчего ж тогда тайга пластается?
06.08.2019, 18:50
Гость: На самом деле

визитку Яроша нашли, не иначе? Таджики, они еще наоборот, пачки от лапши быстрого приготовления оставляют.
06.08.2019, 17:05
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Зачем искать бабушкину потерю у дедушки в штанах?Причина всем известная система путинизма.
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