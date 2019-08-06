СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов в Ачинске

16:19

При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Отмечается, что еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, прошла эвакуация. Однако специалисты не прогнозируют новой волны детонации боеприпасов на территории военного склада, радиус опасной зоны могут сократить до семи километров.

Глава Ачинска Илай Ахметов заявил, что эвакуированные жители уже начали самовольно возвращаться в свои дома. При этом мэр призвал людей не рисковать. В Минобороны рассказали, что опасную зону будут разминировать 70 саперов из Москвы.

Накануне днем на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что, по предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.

СК возбудил уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием.