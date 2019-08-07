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Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье

08:09 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, "на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?". В первую тройку ответов вошли краткосрочные траты: на полноценное и качественное питание (77%), оплату жилья (62%) и одежду и обувь (55%).

Аналогичный опрос "Левада-Центр" проводил в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась. Так, респонденты чуть чаще стали называть оплату ЖКХ и лечение, покупку лекарств (51%). По мнению социологов, эти статьи расходов могли стать менее доступными для части населения.

Как отмечается, эти изменения соотносятся с данными о проблемах, которые более всего тревожат россиян. Так, в 2018 году выросла доля тех, кто жаловался на недоступность многих видов медицинского обслуживания.

При этом досуг и развлечения оказались почти в самом конце статей расходов, нужных россиянам для "нормальной жизни": об их необходимости заявили лишь 6% опрошенных. "Отказываться от досуга - это норма для значительной части населения. Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты, или делает этой крайне редко", - отметили в "Левада-центре".

Опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 20:10
Гость: таки-да

Лет 30 назад,рабочие шахтеры бастовали против системы где, они получали по ограниченной " комуняками "тарифной сетке ис бесплатными хатами,санаториями отпусками по 60 суток своими спец магазинами итд итп зарплату раза в полтора два больше чем директор всех гострудсберкасс СССР..ненавидели систему за то что,она засудила их поэта -мондельштама и "преступно " казнила гумилева.Потом долго бузили пособничали сепаратистам ,тем котам базилио и лисам алисам кому они беззаветно отдались уверовав в повыдырей чарующего мира безграничных рыночных зарплат , в себя самих,без всяких "ненужных дормоедов"начальников - министров как будущих эффективных собственников, которым невидимая рука сама все принесет без всякого дефицита. Но,прошли годы , лиса алиса с котом базилио путем нехитрых манипуляций невидимой рукой сделали с их" реальной собственностью"( а ничьей-общенародной) большую часть так и не ставших юридически таковой ,банкротные помойки.Оставив их безработными ( без каких-либо зарплат ,тем более даровых санаториев и квартир впридачу).Часть потенциально прибыльных шахт утекла в добрые руки более конкурнетно-способным частным собственникам неизвестным "иностранным инвесторам" из панамы- свивших там гнездо птенцов алисы и базилио ,какие-то закрылись навсегда лишив их потомков рабочих мест и отправив в в очередь к новым хозяевам за право добывать свой хлеб насущный,ияхты с рыбками инвесторам, сбезграничной получкой в 1500раз меньше директра спербанка
07.08.2019, 16:48
Гость: *

"это следствие ваших либерастических проделок, когда вы вместо того, что бы пойти "китайским путем" ломанулись "шоковой терапией" - рамсы попутал, болезный... Преступления гайдаро-чубайсовской банды, ныне самоназвавшейся "Единая Россия"(тм), приписывает тем, кто от ее преступлений пострадал и еще пострадает, поскольку нынешний главарь этой банды, обещавший недопущение повышения пенсионного возраста, сам же его и поднял, тем самым выпнув на рынок труда, и без того переполненный соискателями, еще и несколько миллионов недопенсионеров, т.е. пусть либо работают за похлебку, либо подыхают, дабы обожравшийся ПФ РФ не обременять!
ЗЫ
"вливают им в уши "Путин виноват", хотя виноват Гайдар" - бу-га-га! Гайдар уже давно жмур, но дело его живет, как и его подельники! Чубайс что, не виноват, не участвовал в этом беспределе, или виноват и сидит на нарах? Ах он в кресле рулилы госкорпорации сидит, и уже ДВА ТРИЛЛИОНА денег из госбюджета освоил...
"Анатолий Чубайс заседает в совете директоров АО «Роснано» (доход 1 000 000 рублей в год ), входит в совет директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (еще 11 000 000) и, главное, председательствует в ООО «УК «Роснано» (1 050 000 000 рублей). Кроме этого, он сотрудничает со «Сколково», возглавляет ООО «НоваМедика» и ООО «РоснаноМедИнвест». Годового дохода Чубайса хватило бы 80 тысячам российских пенсионеров"(с)
Когда "самый влиятельный человек" эту ... если не посадит, то хотя бы выпрет с хлебных мест?! Да никогда, "Своих не сдаем!"(с)
07.08.2019, 14:57
Гость: *

"Понимаете, когда человек занят нехитрым биологическим выживанием (80% населения РФ)..." - да и хрен с ними! Зато у остальных 20% "В России количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 40,85 млн"(с), "В 2018 году число россиян, которые отдохнули в Турции, увеличилось более чем на 26%, до 5 964 613"(с) и прочие замечательные показатели СРЕДНЕГО процветания в РФ!
Ну, совсем как с зарплатой: по бодрой официальной версии по средняя по итогам 2018 года 42595 рублей, а вот в реале "В результате исследования, которое проводилось по заказу РИА Новости, выяснилось, что почти у трети (30%) россиян, работающих в сфере лёгкой промышленности, зарплата не превышает 15 тысяч рублей в месяц. Около 21% россиян, занятых в таких сферах как туризм, общепит, образование, сельское и лесное хозяйство, также получают зарплату ниже 15 тысяч рублей"(с), но В СРЕДНЕМ - очччень неплохо живут россияне!
Запредельное имущественное расслоение абсолютно не волнует воровскую власть и ее ольгинских холуев... Власть - понятно, для них Россия - только поле для намыва бабла, что с ним будет после намыва - пофиг, поскольку настоящий дом там, за бугром, у кругомврагов, а вот ольгинские реально не понимают, ЧТО будет с Россией когда ЕдРасы ее досуха выдоят и свалят? Или надеются, что хозяева с собой возьмут?
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