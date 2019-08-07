Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье

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Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, "на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?". В первую тройку ответов вошли краткосрочные траты: на полноценное и качественное питание (77%), оплату жилья (62%) и одежду и обувь (55%).

Аналогичный опрос "Левада-Центр" проводил в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась. Так, респонденты чуть чаще стали называть оплату ЖКХ и лечение, покупку лекарств (51%). По мнению социологов, эти статьи расходов могли стать менее доступными для части населения.

Как отмечается, эти изменения соотносятся с данными о проблемах, которые более всего тревожат россиян. Так, в 2018 году выросла доля тех, кто жаловался на недоступность многих видов медицинского обслуживания.

При этом досуг и развлечения оказались почти в самом конце статей расходов, нужных россиянам для "нормальной жизни": об их необходимости заявили лишь 6% опрошенных. "Отказываться от досуга - это норма для значительной части населения. Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты, или делает этой крайне редко", - отметили в "Левада-центре".

Опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.