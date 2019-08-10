Площадь лесных пожаров в Сибири не сокращается, сообщают СМИ

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Площадь лесных пожаров в Сибири остается на прежнем уровне. В Красноярском крае, по данным на утро 8 августа, горело более 860,2 тыс. га, сообщили в региональном «Лесопожарном центре». 7 августа сообщалось о 859 тыс. га, пишет «Тайга.инфо».

В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 98 пожар общей площадью 842 тыс. га. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение.

В Иркутской области огнем охвачено около 668,57 тыс. га, сообщили в региональном управлении МЧС. 7 августа, по официальным данным, горело около 675 тыс. га. Основная часть очагов находится в зоне контроля.

Власти Иркутской области еще 26 июля направляли в МЧС России письмо с просьбой выделить авиацию для тушения пожаров, но получили отказ, рассказал агентству ТАСС врио министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов: «Мы просили помощи. Не получилось у МЧС [помочь с тушением лесных пожаров], потому что у нас было наводнение в Тулуне, — такой ответ был. Но еще 26 июля мы писали в МЧС, чтобы отправили нам аэромобильную группировку, предусмотренную планом тушения».

Силы Минобороны и МЧС приступили к тушению пожаров в начале августа только после поручений президента и правительства РФ.

Кроме того, по данным федеральной Авиалесохраны, в Бурятии и Забайкалье горит около 105 тыс. га леса. Таким образом, общая площадь пожаров в четырех регионах составила 1,63 млн га — столько же, по официальной информации, горело 7 августа.

Леса в Сибири горят дольше месяца. Основную часть пожаров было решено не тушить из-за экономической нецелесообразности.

Ранее СК РФ завел дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту пожаров в Красноярском крае. Должностные лица минлесхоза, по версии следствия, не приняли мер для тушения пожаров в марте-августе 2019 года. Позже представитель Генпрокуратуры Р Ф Александр Куренной заявил, что в Иркутской области выявлены факты поджога леса: «Судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки». При этом власти Иркутской области сообщали в правоохранительные органы о фактах поджогов леса еще в мае 2019 года.