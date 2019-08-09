Виктор Алкснис - об итогах 20 лет пребывания Владимира Путина на вершине российской власти

Владимир Путин © Пресс-служба Кремля

Убежден, что символом путинской эпохи может стать печально знаменитый штурм фанерно-картонного Рейхстага в подмосковном парке «Патриот». Пиар, пиар и ничего больше пиара! За двадцать лет правления Путина триллионы рублей были вбуханы в проведение различного типа олимпиад, универсиад, чемпионатов мира по футболу и других пиар-мероприятий. Вместо того, чтобы инвестировать их в модернизацию российской промышленности и социальной сферы. Зайдите в любой супермаркет и попробуйте там найти хоть один промышленный товар российского производства.

Именно при Путине значительно ускорились темпы деиндустриализации страны. И если в СССР промышленность была способна производить сто процентов промышленных изделий, выпускаемых в мире, то сегодня та промышленная база практически уничтожена, и Россия уже не способна производить даже крайне необходимые для страны промышленные изделия, особенно высокотехнологичные.

К примеру, практически любое такое изделие содержит в своем составе прозаическую вещь - подшипники. Сталин начинал индустриализацию именно со строительства подшипниковых заводов, поскольку понимал, что без них производить трактора, самолеты и автомобили невозможно. И в результате эти заводы помогли победить в Великой Отечественной войне, а в послевоенные годы производили подшипники, которые пользовались спросом во всем мире. Даже в девяностые годы эти подшипники поставлялись в Германию, Италию, Францию и во многие другие страны.

Но теперь о российской подшипниковой промышленности можно говорить только в прошедшем времени. Так же, как и о станкостроительной промышленности, да и о многих других отраслях. А ведь без станков невозможно производить промышленную продукцию.

А куда же девались ныне гиганты советской станкостроительной промышленности? А на их месте и в их цехах теперь расположены торгово-офисные центры. Как, например, на месте всемирно известного Московского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе. Но может, завод из центра Москвы просто перенесли в другое место и там он продолжает выпускать станки, которые еще двадцать лет назад пользовались спросом на мировом рынке? Нет, его просто снесли, поскольку у Путина и его ближайшего окружения существует уверенность – все, что нам нужно, мы всегда купим на мировом рынке за свои нефте- и газодоллары.

И в результате политики Путина за годы его правления мы утратили тысячи и тысячи технологий, а также тысячи и тысячи заводов, на которых эти технологии применялись и тем более совершенствовались. А в результате этой политики мы утратили звание великой индустриальной сверхдержавы. И похоже, утратили навсегда…

О чем можно говорить, если ВВП России чуть превосходит ВВП Голландии и Бельгии (в сумме)? Напомнить численность населения этих стран? Россия – 147 млн человек, Бельгия -11, 4 млн, Голландия – 17 млн человек. При этом ни у Бельгии, ни у Голландии нет месторождений газа или нефти. Если в 1990 году ВВП СССР составлял 12 процентов от мирового, то ныне ВВП РФ всего около двух процентов.

И некоторые почитатели президента РФ спросят: «А при чем тут Путин?».

У сторонников Путина, которые, наверное, отчасти могут согласиться со мной в отношении гражданской промышленной продукции, существует твердая уверенность, что при этом где-то далеко в Сибири на гигантских подземных заводах сотни тысяч рабочих в чистеньких спецовках на новейших станках день и ночь производят лучшее в мире оружие, которое обеспечит надежную защиту нашей страны от агрессора. Но придется их разочаровать. Нет таких заводов и нет таких рабочих.

О чем говорить, если в последние годы до 70-80 процентов электронных комплектующих в российской боевой технике и вооружении было импортным. А в результате санкций поставки этих комплектующих по многим позициям были прекращены, и теперь непонятно, как производить современные виды вооружений. Например, спутники системы «Глонас», без которых не могут применяться ракеты «Калибр» и другие высокоточные системы вооружения. Вот тут все, включая Владимира Владимировича, вспомнили об импортозамещении. Но где вы были раньше? И вспоминается басня Крылова о муравье и стрекозе, которая «лето красное пропела».

Вспомним о «лучшем в мире истребителе пятого поколения Су-57», как его называет президент РФ. Пару недель назад все официальные СМИ взахлеб сообщили о великой победе – наша промышленность наконец переходит к серийному выпуску этих чудо-самолетов. Но при этом почему-то скромно умалчивается, что в 2019 году в войска будет поставлен ОДИН!!! Су-57, а в 2020 году еще один. Если это серийный выпуск, то я – испанский летчик! Основная поставка серийных самолетов планируется во второй половине 20-х годов. И то, если к этому времени наша промышленность сумеет наладить производство двигателя «второго этапа», который будет соответствовать нормам самолета пятого поколения. А этого планируется добиться в 2027 – 2029.

И вспоминается знаменитый Ходжа Насреддин, который в похожей ситуации сказал: «А к этому времени или эмир умрет, или ишак сдохнет». И кроме того, настораживает то, что год назад Индия, которая участвовала в совместной с Россией программе разработки истребителя пятого поколения, вышла из нее, и официальные индийские лица заявили, что самолет Су-57 не является самолетом пятого поколения, поскольку не соответствует требованиям малозаметности, его электроника устарела, он не имеет соответствующего авиадвигателя.

А что слышно по поводу «лучшего в мире» танка «Армата», который каждый год в количестве нескольких штук участвует 9 мая в параде на Красной площади? Поступили ли тысячи этих танков в сухопутные войска РФ, как нам обещали еще несколько лет назад? Нет, не поступили и вряд ли поступят, поскольку возникли большие трудности с их выпуском, и они оказались слишком дороги.

На наших глазах происходит провал государственной программы перевооружения вооруженных сил РФ ГПВ-2020, особенно в части Военно-Морского Флота. Без украинских газотурбинных двигателей и немецких дизелей мы оказались не в состоянии строить новые корабли, особенно для дальней морской и океанской зоны.

И при этом Путин и его окружение пытаются реализовать свои внешнеполитические амбиции вдали от территории РФ. Например, в Сирии или в Венесуэле. А ведь обеспечить свои внешнеполитические интересы вдали от своих границ без мощного военно-морского флота невозможно. Для нашей страны это было доказано еще в 30-е годы в ходе гражданской войны в Испании, когда из-за отсутствия достаточного количества военных кораблей мы не могли обеспечить необходимую помощь республиканцам, доставляемую единственным имевшимся тогда путем – по морю, и они потерпели поражение в той гражданской войне. Не зря народная мудрость гласит – за морем телушка полушка, да рубль перевоз.

Но, невзирая на это, мы ввязались в гражданскую войну в Сирии. Вначале нам Путин обещал, что российские сухопутные войска принимать участие в этой операции не будут, воевать будет только авиация. Но судя по поступающей информации, в боевых действиях активно участвует армейский спецназ, российские артиллеристы и даже бойцы Росгвардии. И уже в Россию идут «грузы двести», погибших в наземных операциях, как в свое время из Афганистана. Хотя, конечно, пока масштабы потерь несопоставимы. А ведь на авиабазе Хмеймим уже несколько раз проводились «парады Победы» над боевиками, лично Путин объявлял о полной и окончательной победе над террористами, но судя по всему, до победы ой как далеко.

И более того, последние месяцы СМИ сообщают о регулярных обстрелах Хмеймима из реактивной артиллерии, а также о налетах беспилотников. Похоже, происходит постепенная «вьетнамизация» или «афганизация» сирийской кампании, и чем она закончится для России, пока не ясно.

Одной из главных претензий к Путину является ликвидация социального государства в России. В октябре 1917 года именно Россия взяла курс на построение первого в мире социального государства, и в настоящее время такой курс проводят практически все развитые государства.

Надеюсь, нет надобности рассказывать о социальной политике в Швеции, Норвегии или в Канаде, где значительная часть госбюджета идет именно на нее. И через 100 лет после октября 17-го года именно Путин взял радикальный курс на ликвидацию первого в мире социального государства и пытается вернуть его в 19-й век. А ведь это грубейшее попрание статьи 7 Конституции РФ, которая провозглашает Россию социальным государством. Надеюсь, не надо приводить факты повышения пенсионного возраста до гробовой доски, ликвидацию бесплатной медицины, образования и многое другое.

В вину Путину можно поставить также ликвидацию социальных лифтов, когда возможность попасть в российскую элиту предоставляется в основном детям и внукам его ближайшего окружения. А представить, что сын или дочь доярки из какой-нибудь глухой деревеньки Ивановка сможет получить качественное образование и стать президентом банка или министром РФ -невозможно.

Вспомним уничтожение Путиным под флагом реформ российской фундаментальной, да и прикладной науки. Вот жуткие цифры: научные публикации и статьи в 2018 году: Китай: 426 165, США: 408 985, Германия: 103 122, Россия: 59 134. Или международные патентные заявки: США: 56 142, Китай: 53 345, Германия: 19 883, Россия: 963.

Зато если в начале президентства Путина в 2001 году в России было 8 миллиардеров, то в 2018 их стало 106. Вот если бы такими темпами богатели и простые россияне, то тогда действительно можно было бы благодарить Владимира Владимировича! Но, увы…

Можно было бы еще продолжать перечень претензий к президенту РФ Владимиру Путину, но думаю, этого достаточно.

Очевидно опять прозвучит вопрос людей, безумно любящих Владимира Владимировича: «А при чем здесь Путин?».

Да, я вижу единственное позитивное решение Путина за годы его правления – возвращение Крыма домой в Россию. Я помню весну 2014 года, когда десятки миллионов россиян, и не только россиян, в буквальном смысле воспрянули духом, услышав слова президента России о «русском мире», о «разделенном русском народе».

Но при этом я прекрасно помню последовавшее предательство русских на Украине, предательство Донбасса и безуспешные попытки запихнуть зубную пасту в тюбик – вернуть Донбасс на Украину под флагом «минского процесса». А использовать слова «русский мир» и «разделенный русский народ» в официальных изданиях практически запрещено.

В 1956 году закрытый доклад Никиты Хрущева 20 съезду КПСС «О культе личности Сталина» привел советское общество в состояние шока. Мне кажется, что когда окончится культ личности Владимира Путина и российскому обществу будут представлены реальные цифры и факты эпохи его правления, то шок окажется еще большим. Когда общество осознает, что в России на протяжении по крайней мере двух или даже трех десятков лет сознательно проводилась политика деиндустриализации, деградации и дебилизации, то многие схватятся за голову…

Виктор Алкснис, российский политический деятель, экс-депутат Государственной Думы

