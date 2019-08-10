ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

11:27

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту. Традиционно ВЦИОМ публикует данные открытого вопроса о доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия») каждую пятницу. 9 августа данные не были обнародованы.

С августа данные будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%. По замерам ВЦИОМ, рейтинг главы государства находится ниже 40% с июня 2018 года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил повышении пенсионного возраста, который по данным ФОМ, тогда отрицательно восприняли 80% россиян.

Согласно опубликованному в пятницу опросу фонда «Общественное мнение», в ближайшее воскресенье за Владимира Путина готовы были бы проголосовать 43% респондентов (соответствует минимуму с 2005 года). Результат прошлой недели был на уровне 45%.