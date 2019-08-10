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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

11:27 10.08.2019
Первый день саммита «Группы двадцати» © KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту. Традиционно ВЦИОМ публикует данные открытого вопроса о доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия») каждую пятницу. 9 августа данные не были обнародованы.

С августа данные будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%. По замерам ВЦИОМ, рейтинг главы государства находится ниже 40% с июня 2018 года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил повышении пенсионного возраста, который по данным ФОМ, тогда отрицательно восприняли 80% россиян.

Согласно опубликованному в пятницу опросу фонда «Общественное мнение», в ближайшее воскресенье за Владимира Путина готовы были бы проголосовать 43% респондентов (соответствует минимуму с 2005 года). Результат прошлой недели был на уровне 45%.

Темы: Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.08.2019, 13:12
Гость: Олег

Заниматься очковтирательством раз в месяц намного легче, чем еженедельно.
10.08.2019, 12:06
Гость: le docteur

Путину стабильно доверяют 86%, поэтому Путин стабильно побеждает в первом туре. Вопрос закрыт...
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