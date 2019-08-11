Жителей Ачинска предупредили о запланированных промышленных взрывах

12:44

Промышленные взрывы на известняковом руднике в пригороде Ачинска (Красноярский край) запланированы на следующей неделе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение мэрии Ачинска.

В частности, 13, 14 ,15, 16 августа с 12:00 до 13:00 часов (с 8:00 до 9:00 по Москве) на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината будут проводиться плановые взрывные работы.

Взрывы на руднике являются стандартным процессом в работе карьера и регулярно осуществляются для добычи горной массы, сказали в мэрии. Власти просят жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие.

Данное предупреждение размещено после двух ЧП со взрывами и пожаром на ближайшем складе боеприпасов, которые произошли 5 и 9 августа. В результате происшествий общее количество пострадавших, по последним данным краевого Минздрава, составило 30 человек, один человек погиб.