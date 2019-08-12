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В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе

14:05 12.08.2019
© KM.RU, Наталья Ступникова
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Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко дал рекомендации родителям, как морально подготовить ребенка к школе.

В интервью RT Зинченко порекомендовал постепенно снижать родительский контроль и позволить ребенку самому координировать свою деятельность.  

«Крайне важно со стороны родителей подготовить ребёнка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идёт в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения учиться», — объяснил он.

По мнению психолога, чтобы помочь первокласснику наладить отношения со сверстниками, родителям следует направить внимание ребёнка на интересы других детей. Стоит выяснить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются.

Он отдельно отметил, что очень важно не ругать ребёнка без веских на то оснований. 

«Например, при наличии у ребёнка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребёнку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — пояснил Зинченко.

Кроме того, родителям необходимо хвалить ребёнка не только за хороший результат, но и за старания, считает специалист.

«В начальной школе наиболее важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребёнок учится быть учеником. И именно поэтому в первый год обучения необходимо обращать внимание на сам процесс, старания, длительность выполнения заданий и так далее. Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребёнка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», — резюмировал эксперт.  

Темы: Психология и вопросы самоанализа, Российские школьники, Школьное образование в России, Дети
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 16:47
Гость: Почувствуйте разницу.

А в США ребёнка не надо собирать в школу. Имею ввиду не надо материальных трат родителей. Все учебники, ручки, линейки, фламастеры и т. д. ВСЁ БЕСПЛАТНО. И нет никакой школьной формы и =деловых стилей= носи что тебе нравится.
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