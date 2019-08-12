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В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию из-за выборов в Мосгордуму

14:27 12.08.2019
Скриншот с YouTube
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Организаторы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию протеста в ближайшую субботу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева.

"Заявка подана на 17 августа. Требования такие же. Место - от Страстного до Садового по бульварам", - сказал Морев.

Заявка была подана еще на прошлой неделе, но комментарий мэрии по этому поводу пока получить не удалось. Среди заявителей, помимо Морева, числятся муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

17 августа в Москве также должен пройти "Марш сестер" в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийце своего отца. "Частично по аудиториям у нас будет пересечение, - сказал Андрей Морев. - Но думаю, что история с репрессиями включает и Марш сестер. Думаю, мы найдем какое-то решение".

На этот же день КПРФ совместно с левыми силами запланировали митинг "За честные и чистые выборы". Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму. По данным КПРФ, власти согласовали эту акцию.

Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени. Как пишет газета "Ведомости" Памфилова сказала, что пока письмо Яшина не видела, но для переноса выборов должны быть веские основания, которых пока нет.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 18:03
Гость: Бобориха

Для меня главное, чтоб Гарант всех построил и подровнял!
12.08.2019, 17:01
Гость: Русский

Бобо! Ты кого просишь? Он сам в этот день свалит из Москвы!
12.08.2019, 16:56
Гость: личный опыт

пущай ходят...чем бы дитя не тешилось, лишь бы наркотики не употребляло.
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