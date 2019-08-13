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СМИ: В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация жителей

15:46 13.08.2019
Фото с сайта tv29.ru
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Жителям поселка Ненокса под Северодвинском, где на прошлой неделе во время испытаний взорвался малогабаритный ядерный реактор, предложили покинуть населенный пункт на два часа 14 августа. Как сообщает ИА «Беломорканал», поезд вывезет людей завтра в 4:00.

Те, кто не желает уехать, собираются на указанные два часа с 05:00 до 07:00 уйти в лес. Глава администрации Северодвинска по-прежнему находится в отпуске.

Официальной информации по завтрашним возможным испытаниям нет.

Издание «Двина Сегодня» сообщает, что ночью из Архангельска в Москву вылетели десять медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим во время взрыва на полигоне у Неноксы.

По данным источника издания, медики прибыли в район станции метро «Щукинская», где расположены медицинские центры исследования последствий онкологических и биофизических заболеваний. В частности, там находится Клиника Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, куда ранее были доставлены пострадавшие в результате аварии, пишет Росбалт.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 22:41
Гость: Николай

Так что не так показали в фильме "Чернобыль"? Вот на практике история повторяется. Масштабы не известны (пока).
13.08.2019, 20:41
Гость: Доктор Пилюлькин

Тревожно то как на душе борцуна
Он видит уже подступает цуна.....
13.08.2019, 19:00
Гость: охотник за бакланами

Теперь Архангельская область, не только станет мусорным полигоном,куда свозят столичный мусор, но и ядерным где испытания проводят в населённых пунктах,на людях.
А почему-бы на испытаниях не присутствовать Шойгу, и мотогонщику без шлема, кишка тонка?
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