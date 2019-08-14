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С сайта «ЕР» удалили биографию Беглова, назвавшего себя беспартийным

12:42 14.08.2019

Партия «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сохраненная копия с биографией есть в кэше. 

Скриншот кэша удаленной страницы Беглова на сайте «ЕР»

Вчера, 13 августа, выступая на теледебатах, Беглов заявил, что «не принадлежит ни к какой партии, но принадлежит горожанам», пишет «Коммерсант».

На странице врио губернатора города ранее сообщалось, что он был руководителем петербургского отделения «Единой России» и является членом Высшего совета партии. Сейчас при попытке зайти на страницу сайта появляется «Ошибка 404».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Темы: Санкт-Петербург, Выборы в органы власти в России, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 15:07
Гость: Жалко питерцев,

не москвичи же.
14.08.2019, 14:31
Гость: Виктор.Красноярск.

И за такого будет голосовать культурная столица и самое смешное выберут.
14.08.2019, 14:09
Гость: Правильно сказал

Если не хитрит, конечно.
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