С сайта «ЕР» удалили биографию Беглова, назвавшего себя беспартийным

12:42

Партия «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сохраненная копия с биографией есть в кэше.

Скриншот кэша удаленной страницы Беглова на сайте «ЕР»

Вчера, 13 августа, выступая на теледебатах, Беглов заявил, что «не принадлежит ни к какой партии, но принадлежит горожанам», пишет «Коммерсант».

На странице врио губернатора города ранее сообщалось, что он был руководителем петербургского отделения «Единой России» и является членом Высшего совета партии. Сейчас при попытке зайти на страницу сайта появляется «Ошибка 404».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.