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Медведев поручил представить к наградам экипаж, совершивший посадку A321

15:16 15.08.2019
Фото: artemiyplk / Twitter
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Действия экипажа A321, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - цитирует Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что благодаря умелым действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель людей. "Понятно, там будут работать комиссии, которые должны будут выяснить, что произошло и из-за чего, - добавил премьер. - Но в любом случае то, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет - это, безусловно, очень хорошее событие".

Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию. "Пусть разбираются специалисты, действительно, с тем, что произошло по всем процедурам", - поручил премьер-министр, обращаясь к главе Минтранса Евгению Дитриху.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 20:34
Гость: Азбука:

Нормально где всё, а не хуже и хуже,
Без всякой причины там подвиг не нужен!
Тот факт не во славу стране и не в честь,
Что уйма причин в ней для подвигов есть!
15.08.2019, 20:07
Гость: stalker

Все члены экипажа воздушного судна действительно молодцы. Удивляет лишь то, что командир находится на занимаемой должности всего год. Все это говорит о хорошей выучке экипажа и их высокой психологической устойчивости. Ведь на принятие решение им отводилось всего 40-50 секунд. Горжусь тем, что они наши земляки. Спасибо им за спасение пассажиров. Всегда бы было так.
15.08.2019, 19:51
Гость: Он в здравом уме?

Авария никак не может быть "очень хорошим событием".
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