Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

08:30

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и "Роскосмосом". Одновременное использование для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах невозможно.

Весной текущего года вице-премьер Акимов обращался к Путину с просьбой поручить расчистку данных частот, однако Минкомсвязи в итоге рекомендовало использовать для развития сетей пятого поколения диапазон 4,4-4,99 ГГц.

Как уточняют эксперты, ширина диапазона для развития сетей пятого поколения может быть любой. Однако чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия. В большинстве стран мира самым популярным стал именно диапазон 3,4-3,8 ГГц - самый низкий диапазон с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрого передачи контента.

Представители сети "Мегафон" рассказали изданию, что диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к характеристикам к используемому ведомствами 3,4-3,8 ГГц, однако массовое производство оборудования для него не налажено, оно будет доступно лишь через 5-7 лет. В Tele2 заявили, что Россия таким образом выбирает эксклюзивный сценарий развития технологии, из-за чего оборудование будет обходиться стране дороже.

Скорость мобильного интернета в сетях пятого поколения будет превышать 1 Гбит/с по сравнению с пиковой скоростью в 150 Мбит/с в сетях четвертого поколения, используемых сейчас.