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Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

08:30 15.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и "Роскосмосом". Одновременное использование для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах невозможно.

Весной текущего года вице-премьер Акимов обращался к Путину с просьбой поручить расчистку данных частот, однако Минкомсвязи в итоге рекомендовало использовать для развития сетей пятого поколения диапазон 4,4-4,99 ГГц.

Как уточняют эксперты, ширина диапазона для развития сетей пятого поколения может быть любой. Однако чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия. В большинстве стран мира самым популярным стал именно диапазон 3,4-3,8 ГГц - самый низкий диапазон с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрого передачи контента.

Представители сети "Мегафон" рассказали изданию, что диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к характеристикам к используемому ведомствами 3,4-3,8 ГГц, однако массовое производство оборудования для него не налажено, оно будет доступно лишь через 5-7 лет. В Tele2 заявили, что Россия таким образом выбирает эксклюзивный сценарий развития технологии, из-за чего оборудование будет обходиться стране дороже.

Скорость мобильного интернета в сетях пятого поколения будет превышать 1 Гбит/с по сравнению с пиковой скоростью в 150 Мбит/с в сетях четвертого поколения, используемых сейчас.

Темы: Интернет и сети, Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 15:31
Гость: Добрый-19

Не надо обижать настоящих гаитян.
15.08.2019, 15:07
Гость: Иван Иваныч

Верно. Если LTE будет отрабатывать по чеснаку, имея и достаточную ёмкость и покрытие, не соскакивая в 3 G, то для нужд смартфона это более чем. Рабство и так наступило, что видно по нашим вечеринкам и походам в ресторан.
15.08.2019, 14:34
Гость: Трезвый

вывод. Что и следовало ожидать. Военные частоты итак перегружены и совать туда гражданских операторов это значить работать против безопасности страны. Чем выше частота,то тем ближе радиус действия связи и поэтому G5 в РФ будет работать на предложенных частотах. Революция в связи, когда каждого уже привязали к смартфону и интернету, побочно делает их идиотами и когда G5 придет в каждую кухню и ванную комнату,то наступит долгожданное рабство клиента перед бизнес манипуляторами и античное рабство покажется долгожданной свободой. Вторая составляющая G5-это чипизация личности и тогда наконец-то глобалисты смогут командовать рабами из единого центра. Свобода или G5? Выбирайте.
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