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Сбербанк запустит систему оплаты покупок с помощью биометрии

10:41 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, пишет газета "Ведомости".

Клиенты банка смогут расплатиться за покупку отпечатком пальца или изображением лица в тех торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.

Чтобы получить эту услугу необходимо зарегистрироваться - вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить биометрический образец (отпечаток пальца или изображение лица. Последнее необходимо сделать в отделении банка). После этого карта будет привязана к биометрическому образцу и им можно будет расплачиваться.

Сбербанк запустил данный эксперимент совместно с сетью магазинов "Азбука вкуса" в конце 2016 года. По данным на январь 2019 года, расплатиться таким образом можно в 20 супермаркетах (11% сети). Заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло. 

За все время эксперимента в системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб и претензий, однако сама процедура оплаты по биометрии более затратна по времени.

У Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии, например, так называемы "Ладошки", с помощью которых родители могут отслеживать вход и выход ребенка из школы, оплачивать питание в учебных заведениях.

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 18:46
Гость: Путник

И возложат мету дьявола на чело или на руку. И не сможет никто ни продать, ни купить.
16.08.2019, 18:04
Гость: gvozd

и ведь что интересно, будет немало недоумков которые на это подпишутся..
16.08.2019, 16:31
Гость: .

Нежные пальцы,
Светлые ногти.
Нет на них копоти,
Масла и дёгтя.
Знаешь: пускай у них кожа бела,
Очень черны у богатых дела!
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