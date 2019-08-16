Сбербанк запустит систему оплаты покупок с помощью биометрии

10:41

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, пишет газета "Ведомости".

Клиенты банка смогут расплатиться за покупку отпечатком пальца или изображением лица в тех торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.

Чтобы получить эту услугу необходимо зарегистрироваться - вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить биометрический образец (отпечаток пальца или изображение лица. Последнее необходимо сделать в отделении банка). После этого карта будет привязана к биометрическому образцу и им можно будет расплачиваться.

Сбербанк запустил данный эксперимент совместно с сетью магазинов "Азбука вкуса" в конце 2016 года. По данным на январь 2019 года, расплатиться таким образом можно в 20 супермаркетах (11% сети). Заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.

За все время эксперимента в системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб и претензий, однако сама процедура оплаты по биометрии более затратна по времени.

У Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии, например, так называемы "Ладошки", с помощью которых родители могут отслеживать вход и выход ребенка из школы, оплачивать питание в учебных заведениях.