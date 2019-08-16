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В России возросло количество детей с синдромом Дауна

12:21 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России зафиксировано увеличение количества детей с синдромом Дауна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По данным ведомства, количество людей с данным заболеванием за последние пять лет увеличилось примерно на 30 процентов. На текущий момент в стране зарегистрировано около 19 тысяч пациентов.

"Зарегистрировано больных (синдром Дауна): Российская Федерация - 18 757, на 100 тысяч населения - 12,8", - говорится в сборнике.

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6.

Больше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего - в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46. Заболевание было впервые описано в 1866 году.

Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что одним из факторов риска является возраст матери. В частности вероятность рождения детей с синдромом Дауна увеличивается у женщин старше 35 лет, однако за счет более высоких коэффициентов рождаемости у молодых женщин 80% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин моложе 35 лет.

По данным ООН, каждый год примерно от 3 до 5 детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных.

Темы: Россия, Генетические заболевания, Здоровье
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 16:24
Гость: World

Много женщин ушло на панель - удовольствие (по случаю) совмещая с деньгами
От этого
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Для таких многих - бывает. Надо перед свадьбой - если все же находиться жених ( и часто)и это тоже не возбраняется . Жизнь такая - что желать ?
Так вот для этих женщин в течении 1 года не заводить ребенка, сразу после свадьбы или после определения партнера.
И по возможности питание боле здоровое - увеличить овощи и фрукты - мясо из рациона не исключать - оно все рввно нужно и необходимо.
Контакт только с партнеров иди с мужем в течени года
Химия и физиология растворит - негатив который в себя влили будучи на панели или для искания чего то - растворит и в уме что -то.
Описан сам процесс изменений.
Короче 1 год.
в этом случае - случайность попасть на своего ребенка с таким синдромом возвращается к обычным вероятностям.
И ребенок окажеться здоров.
16.08.2019, 16:19
Гость: Сердечник

про дауна не знаю, а вот аутисты чаще встречаются
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