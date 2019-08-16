В России возросло количество детей с синдромом Дауна

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В России зафиксировано увеличение количества детей с синдромом Дауна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По данным ведомства, количество людей с данным заболеванием за последние пять лет увеличилось примерно на 30 процентов. На текущий момент в стране зарегистрировано около 19 тысяч пациентов.

"Зарегистрировано больных (синдром Дауна): Российская Федерация - 18 757, на 100 тысяч населения - 12,8", - говорится в сборнике.

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6.

Больше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего - в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46. Заболевание было впервые описано в 1866 году.

Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что одним из факторов риска является возраст матери. В частности вероятность рождения детей с синдромом Дауна увеличивается у женщин старше 35 лет, однако за счет более высоких коэффициентов рождаемости у молодых женщин 80% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин моложе 35 лет.

По данным ООН, каждый год примерно от 3 до 5 детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных.