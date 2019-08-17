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В Москве начался митинг КПРФ «За честные и чистые выборы»

12:51 17.08.2019
Фото с сайта riafan.ru
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

В Москве на проспекте Академика Сахарова  начался митинг КПРФ, он получил название название «За честные и чистые выборы». По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек.

На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он  выразил уверенность, что результатом предстоящих выборов станет резкое усиление представительства в органах власти народно-патриотических сил.

«Главный лозунг - ни одного голоса "Единой России"», - заявил лидер партии.

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах, пишут «Ведомости».

В Москве шестые выходные подряд проходят массовые акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из пяти предыдущих акций были согласованы с властями, в том числе митинг на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа. На акцию, по данным «Белого счетчика», вышли от 50 000 до 60 000 человек. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Партия КПРФ, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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17.08.2019, 19:19
Гость: РЖГ

ИВ любом обществе должна быть дифференциация, люди разные в том числе по способностям и возможностям. Жили все с трудом, но верха получше, но у них и ответственность не сопоставима. Но того, что творится сейчас и близко не было. Вообще равенство это предоставление равных возможностей в развитии и труде, это было, а вот распределение продукта в соответствии с отдачей конкретного лица и это справедливо; как потопаешь, так и полопаешь.
17.08.2019, 19:10
Гость: Европеец

Непонятно чему радуетесь.
Кто бы за вас должен бороться если вы с дивана не слезаете ? Дух святой или ДАМ ?
17.08.2019, 18:54
Гость: Клоуны!!!

Партия приспособленцев и партия политической клоунады! Нет ни одного россиянина, который бы считал зюгановцев борцами за народ. В дорогих костюмах от Бриони в Думе, но не на броневике в бескозырках и с винтовкой! Эта партия не коммунистическая, а опортунистическая!!! Их можно только презирать!
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