В Москве начался митинг КПРФ «За честные и чистые выборы»

12:51

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг КПРФ, он получил название название «За честные и чистые выборы». По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек.

На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил уверенность, что результатом предстоящих выборов станет резкое усиление представительства в органах власти народно-патриотических сил.

«Главный лозунг - ни одного голоса "Единой России"», - заявил лидер партии.

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах, пишут «Ведомости».

В Москве шестые выходные подряд проходят массовые акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из пяти предыдущих акций были согласованы с властями, в том числе митинг на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа. На акцию, по данным «Белого счетчика», вышли от 50 000 до 60 000 человек.