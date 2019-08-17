]]>
]]>
Главная В России Новости

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

09:09 17.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.

Это подтвердили лабораторные анализы, сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, пишет "Интерфакс".

У человека кумарин понижает свертываемость крови, это соединение является действующим веществом лекарства варфарин, которое прописывают для профилактики образования тромбов. Обычно у больных при отравлении кумарином или передозировках варфарина лечение давало результат за пять-шесть дней, симптомы проходили полностью, и их можно было выписывать. "Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает", - рассказал Пономаренко.

По его словам, в Тольятти пациенты с такими же симптомами лечатся второй месяц. У пациентов в Ульяновске также выздоровление пока не наступает.

В начале августа в больницы Ульяновска поступили восемь человек с кровотечениями разной локализации, в том числе двое детей. Двое пострадавших умерли - 3 и 16 августа. СКР возбудил по факту уголовное дело и проверяет версию, что все отравившиеся употребляли подсолнечное масло кустарного изготовления.

В Тольятти госпитализировали 69 мигрантов из Узбекистана. Они приехали в поселок Кошелевка Сызранского района, жили в одном доме и готовили себе сами. Один из них умер от осложнений, четверых перевели на лечение в Москву. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что симптомы в обоих случаях очень похожи.

О версии с крысиным ядом ранее сообщало издание ulpravda.ru, ссылаясь на неназванные достоверные источники. По их сведениям, масло сделал дома житель села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области, а подсолнечник он купил у фермера в Сызрани. 3 августа умерла его жена, сам он жив. Масло попало в семью дочери этого мужчины в Ульяновск, она часть использовала дома, а часть продала на работе. Второй погибший был родственником покупателя масла, пишет издание. Его источник предполагает, что производитель подсолнечника хранил его в ангаре, обработанном крысиным ядом.

Темы: Ульяновская область, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.08.2019, 15:02
Гость: Ну да

Сырье, семена хранились, в обработанном. Так-то все моется и промывается перед отжимом, но в условиях фабрики, а у частника может и так, как получилось. А насчет лечения, это оптимизация такая, можно больнице взять хороших, быстрых, но дорогостоящих, а можно дешевых и малоэффективных. Вылечить могут и те и те, но что применят от оптимизаторов зависит. Из той же оперы, кстати, миф про грипп и антибиотики.
17.08.2019, 13:40
Гость: Зоя

Дело в том, что Власть в РФ крысиная.
Отсюда всё.
17.08.2019, 13:38
Гость: Иван Иваныч

Американцы вдоль России поставили сеть биологических лабораторий. Вот и первый результат. Раньше отравление продолжалось 5-6 дней- теперь и два месяца вылечить не могут.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.