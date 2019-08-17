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В Сочи проливные дожди затопили улицы и пляжи

22:06 17.08.2019

17 августа в Сочи прошел залповый ливень - там выпало более 70 мм осадков. Проливные дожди вызвали подтопления на ряде улиц и на пляжах.

Стоп-кадр видео

Из-за дождей поднялся уровень воды в четырех реках: Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста, сообщает издание "Юга.ру" со ссылкой на в пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю. При этом в ведомстве подчеркнули, что из берегов реки не выходили, на жизнеобеспечение города непогода не повлияла. 

В городе действует экстренное предупреждение. Ливни, град и смерчи над морем ожидаются на курорте до 19 августа. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.

Издание "Кубанские Новости" сообщило о затоплении пляжа "Спутник" и набережной, людям пришлось взобраться повыше, чтобы их не смыло водой в море.

Жители и гости города публикуют в соцсетях фотографии и видео затопленных улиц, застрявшего в лужах транспорта.

Темы: Сочи, Погода и природные изменения в России, Последствия снегопадов и ливней
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Комментарии читателей
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17.08.2019, 22:51
Гость: Ник16

Выражение - знал бы прикуп жил бы в Сочи сегодня не актуальна.
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