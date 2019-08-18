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Правительство резко увеличило финансирование ФСБ и Росгвардии

21:50 18.08.2019
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
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Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии, следует из оперативной статистики Минфина по бюджету за январь-июль.

Хотя расходы на силовой блок в целом даже сократились относительно прошлого года (с 2,664 до 2,636 трлн рублей) за счет урезанных ассигнований на оборону (с 1,664 до 1,610 трлн рублей), отдельные ведомства получили заметную прибавку из казны, сообщает Finanz.ru.

Так, расходы на ФСБ  выросли на 10% - с 157,5 до 173,2 млрд рублей. Финансирование войск Национальной гвардии РФ составило 118,6 млрд рублей против 111,9 млрд год назад.

Почти на 12% больше средств было выделено органам прокуратуры и СК - 62,9 млрд рублей против 55,6 млрд.

Финансирование полиции при этом почти не изменилось - 348 млрд рублей против 346,7 млрд в прошлом году. Зато почти на 15% взлетели расходы на «прикладные и научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (12,9 млрд рублей).

На 5,7% подорожало и содержание чиновников и органов государственной власти: за январь-июль на эти цели было выделено 700 млрд рублей. В сумме на госаппарат и силовиков Минфин потратил 35% бюджета - 3,336 триллиона рублей.

Темы: Росгвардия, Правоохранительные органы в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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18.08.2019, 22:41
Гость: Серж

Штыки хороши для всего, вот только сидеть на них нельзя
18.08.2019, 22:35
Гость: Патриот Золотой Орды

Абсолютно правильно увеличило. Чтобы вовремя устранять ситуации как в Бирюлёво, Еондопоге, Манежке 2010. Не дадим разрушить РФ!
18.08.2019, 22:19
Гость: Путник

Очень показательно. Только на штыках долго не усидишь.
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