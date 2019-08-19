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Россия пообещала иностранцам миллиарды за съемки кино в нашей стране

13:26 19.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Иностранным компаниям обещано возместить затраты на съемки кино на нашей территории.

Инициативу озвучил продюсер Сергей Сельянов, отметивший, что уже осенью планируется запустить программу, которая предусматривает субсидии в размере 70 миллионов рублей до конца текущего года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в следующие два года, сообщает РИА Новости. Она рассчитана на четыре года.

Сельянов пояснил, что зарубежным компаниям будут возвращаться от 30 до 40 процентов расходов. Оператором программы станет российский экспортный центр, в экспертную группу которого войдут представители Минкультуры и кинематографии.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, участвующим в иностранном производстве аудиовизуальной продукции на территории России. Планируется возмещать затраты на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудиооборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала из числа граждан РФ.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.08.2019, 16:27
Гость: диман

Прикольно это... "Россия пообещала ....." Всегда "Россия..." А обещают то ведь конкретные люди, а не Россия.
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