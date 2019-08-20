На окраине Москвы полиция пресекла работу ботов-провокаторов Навального

14:06

Сотрудники правоохранительных органов вышли на одну из столичных квартир в районе Марьино, где действовал подпольный цех проплаченных комментаторов

Стало известно, что в одном из районов Москвы задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального. Силовики столичного МВД обнаружили их в подпольном штабе, сообщает Telegram-канал «Как-то вот так».

Сотрудники правоохранительных органов вышли на одну из столичных квартир в районе Марьино, где действовал подпольный цех проплаченных комментаторов. Они поддерживали блогера Навального и призывали россиян принимать участие в нелегальных оппозиционных митингах. По предварительным данным, комментаторы агитировали москвичей участвовать в несанкционированных акциях протеста и осуществлять провокации.

На видеоролике видно, как силовики ведут нескольких работников «цеха комментаторов» в специализированный автобус.

Напомним, эксперты несколько раз отмечали, что создатель так называемого ФБК не в состоянии сам вести диалоги в Сети, и для это специально нанимает ботов. Кроме того, блогер использует специальные сервисы для привлечения людей на свои нелегальные мероприятия.

Напомним, ранее Telegram-канал RussiaToday опубликовал сведения о сервисе Bosslike, который оппозиция применяла для публикации заказных комментариев в известных группах в соцсетях. Например, «Лентач» и «Настоящий Лентач» пестрили «правильными комментариями» активистов с призывами принять участие в несанкционированной акции 10 августа. Следует отметить, что комментарии к записям оставляли боты с измененными личными данными, сообщают СМИ.