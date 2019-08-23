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Медведев разрешил подсанкционным МФО не раскрывать сведения об акционерах

19:24 23.08.2019
Кредит
© KM.RU, Алексей Белкин
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Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее микрофинансовым организациям (МФО), которые находятся под иностранными санкциями, не раскрывать в полном объеме информацию о составе своих акционеров.

В том числе это касается лиц, которые контролируют МФО или оказывают значительное влияние на ее управление, говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, МФО вправе ограничивать раскрытие информации о лицах, которые оказывают прямое или косвенное влияние на решения, принимаемые организацией, если они также находятся под санкциями, сообщает «Право.ру».

В конце июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности переноса в одностороннем порядке в Россию дел, возбужденных против попавших под санкции граждан РФ и российских юрлиц.

Документ предусматривает, что они смогут требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в иностранных судах, а также обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом. При этом решения иностранных судов признаваться российской стороной не будут.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Проблемы кредитов и кредитования в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 20:21
Гость: М...

Димону похоже больше делать нечего как покрывать МФО...
23.08.2019, 19:34
Гость: stalker

Назовите мне хоть одну микрофинансовую организацию, которая находилась бы под санкциями. Да и организационно-правовые формы у них далеки от ОАО, ПАО или АО. Чаще всего это ООО или ИП. Складывается впечатление, что господин Медведев озабочен судьбой этих МФО вовсе не из-за санкций. Просто не хочет чтобы народ, который эти МФО обобрали до нитки, не знал у кого в итоге денежки осели. Рука руку моет. А ворон ворону глаз не выклюет.
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