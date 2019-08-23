Медведев разрешил подсанкционным МФО не раскрывать сведения об акционерах

19:24

Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее микрофинансовым организациям (МФО), которые находятся под иностранными санкциями, не раскрывать в полном объеме информацию о составе своих акционеров.

В том числе это касается лиц, которые контролируют МФО или оказывают значительное влияние на ее управление, говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, МФО вправе ограничивать раскрытие информации о лицах, которые оказывают прямое или косвенное влияние на решения, принимаемые организацией, если они также находятся под санкциями, сообщает «Право.ру».

В конце июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности переноса в одностороннем порядке в Россию дел, возбужденных против попавших под санкции граждан РФ и российских юрлиц.

Документ предусматривает, что они смогут требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в иностранных судах, а также обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом. При этом решения иностранных судов признаваться российской стороной не будут.