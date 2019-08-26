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СР обжаловала в Верховном суде отказ снять Шипулина с выборов в Госдуму

22:54 26.08.2019
Фото со страницы Антона Шипулина в соцсети
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Партия «Справедливая Россия» подала жалобу в Верховный суд РФ о признании недействительным отказ Свердловского областного суда в снятии кандидатуры биатлониста Антона Шипулина с выборов в Госдуму по Свердловской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

«В основе жалобы лежит разъяснение ПАО "Сбербанк", указывающее на то, что письмо от имени организации, найденное в почте Антона Шипулина и заверенное нотариусом вместе с прикрепленным файлом брокерского отчета банка, отправлялось не Сбербанком и содержит признаки мошеннического письма»,— рассказали в пресс-службе.

К апелляционной жалобе также было прикреплено заключение специалиста в области технико-криминалистических экспертиз документов о брокерском отчете за июль текущего года. В нем, по данным пресс-службы, указывается на «возможные признаки монтажа в документе даты открытия и закрытия сделки по продаже иностранных акций по счету» Антона Шипулина.

Напомним, 21 августа Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов в Госдуму от Свердловской области биатлониста Антона Шипулина. Поводом для иска стал факт того, что в отчете о доходах спортсмен не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» (Германия) на общую сумму более 3,6 млн руб. Сторона защиты предоставила суду отчеты брокера, по которым  Шипулин продал иностранные ценные бумаги до официальной регистрации в качестве кандидата.

Темы: Выборы в органы власти в России, Государственная Дума РФ, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2019, 23:36
Гость: ABCD

Как всё просто...
ЦИК отправляет фальшивое письмо от имени "сбера" на почту неугодного кандидата, потом его сами находят и снимают неугодного кандидата.
Идеальный демократический процесс расчистки электорального поля для ЕР.
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