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"Почта России" планирует переделать свои отделения по типу алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений. Как пищет газета "Известия" на эти цели руководство ведомства попросило выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей.

Отмечается, что соответствующие расчеты содержатся в новой концепции "Почты России", которая компания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

Главной причиной изменений указывается замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.

В связи с этим "Почта России" планирует создать так называемые "Центры притяжения", изменив функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Предполагается, что в этом случае, изменения затронут порядка 80 процентов всех отделений компании.

В частности, "Почта России" планирует оказывать в модернизированных отделениях финансовые услуги, продавать лекарства и товары народного потребления, включая алкоголь, оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.

Из запрашеваемых на эти цели 85 миллиардов рублей, 66,4 миллиарда планируется направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений.

Кроме того, в рамках новой концепции "Почта России" планирует создать новые виды отделений, в частности, ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения).

Как сообщил изданию источник, знакомый с новым документом, "Почта России" может столкнуться с большой проблемой с точки зрения финансирования своих планов, поскольку компания хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности.