В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

18:13

Персональные данные 703 тысяч сотрудников Российских железных дорог попали в открытый доступ. Об утечке сообщил в блоге Habr.com специалист по информационной безопасности, технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

В открытом доступе оказались такие данные сотрудников РЖД, как ФИО, номер СНИЛС, адрес, фотография и должность, передает РИА Новости.

Речь идет о почти всех сотрудниках Российских железных дорог. Всего в компании работают около 735 тысяч человек. РЖД объявила, что проводит расследование утечки и «готовит материалы для передачи в правоохранительные органы».

В РЖД подчеркнули, что утечка никак не затронула данные клиентов. Система прoдажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности, сообщила пресс-служба компании.

Откуда произошла утечка личных данных сотрудников РЖД, неизвестно. Ашот Оганесян предполагает, что несанкционированный доступ был получен к базе данных службы безопасности. ТАСС в свою очередь сообщает, что у РЖД есть сервисный портал, к которому имеют доступ действующие и бывшие сотрудники компании.

The Bell отмечает, что речь идет об одной из крупнейших в 2019 году утечек данных в России.