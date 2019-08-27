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В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

18:13 27.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Персональные данные 703 тысяч сотрудников Российских железных дорог попали в открытый доступ. Об утечке сообщил в блоге Habr.com специалист по информационной безопасности, технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

В открытом доступе оказались такие данные сотрудников РЖД, как ФИО, номер СНИЛС, адрес, фотография и должность, передает РИА Новости.

Речь идет о почти всех сотрудниках Российских железных дорог. Всего в компании работают около 735 тысяч человек. РЖД объявила, что проводит расследование утечки и «готовит материалы для передачи в правоохранительные органы».

В РЖД подчеркнули, что утечка никак не затронула данные клиентов. Система прoдажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности, сообщила пресс-служба компании.

Откуда произошла утечка личных данных сотрудников РЖД, неизвестно. Ашот Оганесян предполагает, что несанкционированный доступ был получен к базе данных службы безопасности. ТАСС в свою очередь сообщает, что у РЖД есть сервисный портал, к которому имеют доступ действующие и бывшие сотрудники компании.

The Bell отмечает, что речь идет об одной из крупнейших в 2019 году утечек данных в России.

Темы: Интернет и сети, Расследования в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 19:48
Гость: олк

а вы что думали? цифра она такая, сливается в шесть секунд. вы сидите вбиваете все данные, а приходит мальчик с флэшкой и оба-на. продолжайте в таком же духе. и не думайте что чтото можете сохранить ))))).
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