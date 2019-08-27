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Путин разрешил Эрдогану покупку истребителя Су-57

18:55 27.08.2019
Стоп-кадр из видео
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Во время осмотра новейшего истребителя пятого поколения Су-57 на авиасалоне МАКС в Жуковском президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался у Владимира Путина возможностью покупки самолета.

«Это Су-57?.. А он уже летает?» - спросил Эрдоган. Путин ответил утвердительно.

Турецкий лидер продолжил: «А его можно купить?» 

На это российский президент ответил: «Можете купить».

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Су-57 был запущен в серийное производство. С Минобороны был подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 самолётов.

По информации ТАСС, Турция также заинтересована в совместном с РФ производстве военной техники, сотрудничество в данной области может быть распространено и на военные самолеты.

«Один из важнейших шагов в отношениях с Россией - это совместное производство [С-400], очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Наша солидарность в этой области - мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам», - сказал он.

Темы: Турция, Военная авиация РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2019, 22:22
Гость: Видно совсем скоро

придётся и ему произнести сакраментальное - "Я устал" .
27.08.2019, 21:34
Гость: О, Селигер проснулся

Этот клоун временьщик все распродаст врагам..
27.08.2019, 21:10
Гость: аз

Разрешил купить? А Путин, он - кто, глава Правительства?
Все комментарии (6)
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