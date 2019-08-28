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В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания

11:53 28.08.2019

Один человек погиб в результате обрушения стены реконструируемого двухэтажного здания в Новосибирске.


Фото со страницы сообщества Инцидент Новосибирск

По данным агентства РИА Новости, под завалами еще могут находиться несколько человек. Один рабочий в тяжелом состоянии госпиталихирован. Точное количество людей, извлеченных на текущий момент из-под обломков не называется. 

В Сибирской генерирующей компании, которая владеет зданием, утверждают, что на площадке работали восемь человек, трое успели отбежать.

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а. Кроме стены, повреждены перекрытия. Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело в связи с данным инцидентом, пишет "Интерфакс".  Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).

По предположениям следователей, обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы. Сейчас там работают около 70 спасателей и 20 единиц техники.

На место ЧП выехал мэр города Анатолий Локоть.

Темы: Новосибирск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 15:39
Гость: Роман

Как говорит в таких случаях Татьяна Алексеевна - "главное, что люди не пострадали"
А рабочих мы и из средней азии еще завезем.
28.08.2019, 13:24
Гость: Странная ситуация.

в 2ГИС по адресу Ударная 1/1а - хозяйственный корпус в котором располагается
лечебно-диагностический центр "Цито".
Так что следкому работа будет.
Или печеньки.
28.08.2019, 12:37
Гость: путин уничтожил в стране

производственников. Чего же вы хотите?
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