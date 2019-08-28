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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России

11:36 28.08.2019
Михаил Гуцериев. Фото с сайта twitter.com
Михаил Гуцериев. Фото с сайта twitter.com
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Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В этом году топ-10 самых успешных предпринимательских династий страны обновился на треть, но семья Гуцериевых сумела сохранить первое место.

Совокупное состояние Гуцериевых издание оценивает в 5,65 миллиарда долларов (годом ранее — 5,97 миллиарда долларов). Гуцериевы возглавили рейтинг четвертый год подряд. Члены этой семьи владеют группой «Сафмар», НК «Русснефть», занимаются строительством и сдачей в аренду недвижимости, и розничной торговлей. Им, в частности, принадлежит «М.Видео».

Второе место вновь заняли Ротенберги с состоянием 5,18 миллиарда долларов. Основной источник дохода братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, пишет Forbes, компании, работающие с «Газпромом» и получающие крупнейшие госзаказы, например, они работали на возведении Крымского моста. На третьем месте разместились Шаймиевы с 2,8 миллиардами долларов. Братья Радик и Айрат Шаймиевы — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Им принадлежат нефтяные, нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил 1,16 миллиарда рублей, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список, пишет Forbes. В рейтинг, например, не попали Зия и Магомед Магомедовы, находящиеся под арестом, а также семья Шамаловых.

Новыми участниками списка самых богатых семей России стали Евтушенковы (АФК «Система»), Линниковы («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово»).

В список богатейших семей России по версии Forbes входят только те, кто зарабатывает частным порядком, не будучи госслужащими. Отдельно издание составляет список самых богатых родственников чиновников.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 16:16
Гость: правое весло галеры

Что ты среди тут о том чтоби вот , потом, кровью и трудами...а началось это давно пришельцы предложили уровнять всех в правах и корме: лотрыг, трудяг , балаболов и отморозков . И грянул светлый октябрь 17 года.
28.08.2019, 16:10
Гость: гога

вот они кровопийцы России
28.08.2019, 15:48
Гость: *

Вовсе не забыли, просто давно уже подмечена закономерность: как только талантливые и успешные бизнесмены оказываются отлучены от власти, уни, на почве стресса, видимо, начисто проподают талант и трудолюбие, и нажитое непосильным трудом начинает стремительно уходить, как вода в песок...
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