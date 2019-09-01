Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

09:40

Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - приводит "Интерфакс" слова министра из его выступления на встрече министров труда и занятости стран "Группы двадцати" в японском городе Мацуяма.

Топилин подчеркнул, что "показатель надо улучшать". Он также отметил особенность ситуации на российском рынке труда: несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается "практически стабильной". "Более 95% экономически активного населения работают", - сообщил министр.

Встреча в Мацуяме посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.