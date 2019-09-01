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Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

09:40 1.09.2019
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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 Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - приводит "Интерфакс" слова министра из его выступления  на встрече министров труда и занятости стран "Группы двадцати" в японском городе Мацуяма. 

Топилин подчеркнул, что "показатель надо улучшать". Он также отметил особенность ситуации на российском рынке труда: несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается "практически стабильной". "Более 95% экономически активного населения работают", - сообщил министр.

Встреча в Мацуяме посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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01.09.2019, 16:25
Гость: Геоцентр

Для курящего и пьющего Аннушка всё делает раньше.
01.09.2019, 16:24
Гость: Геоцентр

Ага, с палочкой он будет шкандыбать! Так пойди и поменяй суставы. Эти операции делаются массово везде. И будешь нормально ходить, а не шкандыбать.
01.09.2019, 16:09
Гость: Геоцентр

Прицепился к словам. Выявить на ранней стадии и принять меры по излечению, тем самым снизив смертность от этого часто встречающегося заболевания. Так тебя устроит?
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