]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим сибирякам

18:16 2.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.

Во время совещания в понедельник в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями, глава государства отметил, что "Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан" по вопросам реструктуризации кредитов и так далее, пишет ТАСС.

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться. "Встретимся с ними, поговорим - о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально [решение будет принято]. <…> Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать", - сказал зампред кабмина.

Президент, в свою очередь, указал на необходимость переговорить по этой теме с руководством Сбербанка. "Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать", - подчеркнул Путин. 

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Темы: Иркутская область, Наводнения и затопления территорий, Сбербанк, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.09.2019, 23:13
Гость: Ни хочу никого обидеть,

но назначать еврея-подо... руководителем сбербанка и ожидать от него большего, более чем утопия. Ему место в местах не столь отдалённых.
А еврей Соловьёв мне нравится!
02.09.2019, 21:44
Гость: Skeptik

Вертикаль так устроена, что с каждого ворованного рубля Зиц председатель получает 3 копейки
02.09.2019, 21:39
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Какой-то президент нам здесь будет что-то указывать?
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.