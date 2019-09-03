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Опубликовано видео инцидента с двумя самолетами в Шереметьево

17:54 3.09.2019

В Сети появилось видео столкновения лайнеров авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight в аэропорту Шереметьево.


Стоп-кадр из видео в Twitter

Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин (229 пассажиров), столкнулись крыльями во время буксировки.

Оба лайнера получили повреждения и ни один из них пока не может быть использован для полетов.

Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали.

По словам одного из сотрудников аэропорта, водитель аэродромного тягача, который буксировал самолет Royal Flight, не учел дистанцию между воздушными суднами, из-за чего и произошло соприкосновение лайнеров, отмечает «Газета.ру».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту столкновения самолетов - ее проведением займется Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Темы: Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 20:32
Гость: good

"По результатам тестирования на определение уровня интеллекта, проведенного в 2018 году среди 21 000 пользователей крупнейшим развлекательным порталом, выяснено - проживающие в провинции россияне менее интеллектуальны, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга". Об этом сообщил паблик "ДА", ссылаясь на "Вестник психологии".
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Работать!? Не барское это дело!
03.09.2019, 18:00
Гость: путин это

развал везде и во всем!
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