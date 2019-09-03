]]>
]]>
Главная В России Новости

«Ведомости» узнали об отказе России от выпуска «укороченных» суперджетов

13:06 3.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

От идеи производства укороченной версии суперджета — SSJ 75 на 75 мест — решено отказаться. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, включая совладельца S7 Group Владислава Филева.

О том, что разработка SSJ 75 не будет продолжена, было объявлено в августе на совещании по развитию региональной авиации, рассказали собеседники издания. По словам Филева, один из руководителей Минпромторга объяснил отказ от «укороченных» суперджетов тем, что на них нет спроса. По данным издания, доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров.

Отказ от SSJ 75 также подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации.

S7, напоминают «Ведомости», в 2018 году подписала предварительное соглашение о покупке 75 «укороченных» суперджетов. Поставки самолетов ожидались в 2023 году.

В свою очередь в пресс-службе Минпромторга заявили «Ведомостям», что информация об отказе от SSJ 75 не соответствует действительности. «В будущем при условии наличия развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск укороченной коммерческой версии», - отметили в пресс-службе Минпромторга.

SSJ 100 — российский ближнемагистральный самолет, серийное производство которого началось в 2011 году.

Крупнейший эксплуатант суперджетов — «Аэрофлот». Суперджеты входили в авиапарки нескольких зарубежных авиакомпаний, однако почти все они сейчас эти самолеты не используют.

В мае SSJ 100 потерпел крушение при посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли более 40 человек. После крушения SSJ 100 выдвигались версии, что причиной пожара, из-за которого после аварийной посадки погибли люди, могла стать конструкция SSJ 100. Минтранс не стал останавливать полеты суперджетов до выяснения причин катастрофы, а «Аэрофлот» решил не отказываться от планов купить еще 100 таких самолетов.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 16:12
Гость: ABCD

SSJ 100 это классический провал путинской "экономической стратегии". Разработка шла более 15 лет, денег потрачено столько, что в СССР слетали бы на Марс и обратно, а в тоге получился кривой и сырой самолёт который РФ не в состоянии выпускать сама в одиночку, только в кооперации с ...68 странами мира! А сейчас США санкциями заблокировали поставки композитов для него.
03.09.2019, 14:57
Гость: Пилот

Cуперджет теперь не остановить, это коммерческое детище кремля в него вбухали миллиарды куча чиновников наварилась кто же его будет закрывать, а то что самолет сырой собрана куча не совместимых деталей и узлов со всех мировых помоек никого не колышет.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.