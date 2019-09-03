СК прекратил уголовное преследование пяти обвиняемых по «московскому делу»

13:54

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева, сообщили в ведомстве.

Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России, заявили в СК.

Один из пяти фигурантов, в отношении которых дело закрыли, — Валерий Костенок — в ходе следствия признал вину.

3 сентября фигурант «московского дела» Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии.

Также известно, что Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к полицейским на акции 27 июля. По версии следствия, на акции протеста Подкопаев распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам. Уголовное дело Подкопаева рассматривалось в особом порядке, тот признал свою вину.

Никита Чирцов — арестован на два месяца по делу о нападении на полицейского.

После протестной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят более десяти фигурантов. Дела тех из них, кого также обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, выделили в отдельное производство и расследовали менее чем за месяц.