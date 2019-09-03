]]>
]]>
Главная В России Новости

СК прекратил уголовное преследование пяти обвиняемых по «московскому делу»

13:54 3.09.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева, сообщили в ведомстве.

Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России, заявили в СК.

Один из пяти фигурантов, в отношении которых дело закрыли, — Валерий Костенок — в ходе следствия признал вину.

3 сентября фигурант «московского дела» Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии. 

Также известно, что Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к полицейским на акции 27 июля. По версии следствия, на акции протеста Подкопаев распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам. Уголовное дело Подкопаева рассматривалось в особом порядке, тот признал свою вину.  

Никита Чирцов — арестован на два месяца по делу о нападении на полицейского.

После протестной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят более десяти фигурантов. Дела тех из них, кого также обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, выделили в отдельное производство и расследовали менее чем за месяц.

Темы: Расследование преступлений в России, Акции протеста и демонстрации в России, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 20:06
Гость: Алекс Дорф

Тебе бы 25 лет каторги тоже на пользу пошло. За что? Да за опыт твой ....
03.09.2019, 19:25
Гость: общественное сознание

у азиатского феодального режима тюрем не хватит, сажать всех его критикующих. Всю страну колючей проволокой не опутать, это сколько проволоки надо?
03.09.2019, 16:10
Гость: личный опыт

очень жаль, года три-четыре отсидки им бы явно не помешали, походу мамаши ихние на коленях плакали перед следаками, отмазывая идиотов-сыновей.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.