Чтобы боялись: Оппозиции в России скоро приговоры будут выносить прямо в автозаках

Выборы в Мосгордуму будут отмечены не только массовыми задержаниями протестующих, но и приговорами по уголовным делам

Причем есть основания предполагать, что преследование сторонников оппозиции будет идти по максимально жесткому сценарию.

Фото: соцсети

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы. После несанкционированной акции 27 июля он опубликовал в соцсети пост с призывом к расправам над детьми силовиков. На следующей несанкционированной акции 3 августа Синица был задержан. Быстро было установлено, что автор поста под псевдонимом именно он. На суде Синица признался в содеянном, но заявил, что у его деяния была «нулевая общественная опасность».

В этом деле обращает на себя внимание несколько важных моментов. Во-первых, приговор был вынесен всего спустя месяц после задержания. Следствие длилось две недели, а судебное следствие уложилось в одно заседание. По делу выступили два свидетеля: начальник гаражей одной из частей Росгвардии и старшина Росгвардии в Москве. Они заявили, что пост Синицы принес им моральные страдания. Двух дней хватило на психолого-лингвистическую экспертизу.

Получается, что если два сотрудника правоохранительных органов понесли «моральные страдания», то правосудие может ставить рекорды по скорости рассмотрения дел. Встает вопрос, не будут ли в скором времени участников несанкционированных акций судить прямо в автозаках? Так сказать, по законам «военного времени». Большинство «партии власти» в Госдуме может принять соответствующие поправки в действующее законодательство или даже изменить Конституцию, ведь голосов хватит на любое решение.

Конечно, обращает внимание и жесткость приговора. К примеру, 26 августа суд приговорил к шести годам лишения свободы топ-менеджера «Синэргии» Михаила Исаханова. В июне прошлого года Исаханов, находясь в состоянии наркотического опьянения, на автомобиле въехал на огромной скорости в толпу людей. Так оборвалась жизнь 28-летней беременной москвички, а другая женщина стала инвалидом.

Можно вспомнить, как в декабре 2018 года суд в Татарстане приговорил к условному наказанию двух полицейских — Альберта Самигуллина и Виталия Мустафина за превышение должностных полномочий. В состоянии алкогольного опьянения они жестоко избили страдающего с детства заиканием мужчину, требуя от него признательных показаний в краже керамической плитки.

Кстати, есть и еще один важный момент. После того, как провокационный и неумный пост Синицы появился в сети, появилось и анонимное обращение, подписанное «инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб». В обращении дается обещание расправиться уже с детьми оппозиционеров. Только авторов этой анонимки не нашли. Как и не привлекли к ответственности журналистов федеральных СМИ, растиражировавших это обращение.

И получается, что силовики могут действовать максимально жестко. Даже, так сказать, в профилактических целях гоняться за подростками (об этом недавно писала «СП»). Но оппозиция должна готовиться к массовым репрессиям?

Кандидат в Мосгордуму от партии КПРФ Анастасия Удальцова на своей семье испытала, что такое уголовное преследование. Её муж, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов был осужден по «Болотному делу» на 4,5 года заключения за организацию массовых беспорядков. Сейчас она считает, что власть опять пытается использовать инструменты подавления против оппозиции:

— Нынешний приговор, по всей видимости, торопились вынести перед выборами. Это сигнал оппозиции, что если продолжатся протесты, то будут применяться репрессии. Я полагаю, что людей пытаются запугать, чтобы и 8 сентября, и после все недовольные не проявляли активности. Мы видим вопиющий пример.

Безусловно, мы не одобряем никаких угроз в адрес детей. Неважно, о чьих детях речь, силовиков или оппозиционеров, их трогать нельзя даже на словах. Но ясно, что пять лет за какой-то, самый неправильный, пост — это слишком много. В преддверии выборов обществу показали, какие жесткие карательные меры будут применяться.

В ответ на протесты последних двух месяцев власть так предпочитает действовать. С другой стороны, тут не видим ничего нового. Власть и раньше действовала похожими методами.

— Можно ли этому что-то противопоставить?

— Прежде всего, максимально активное участие в выборах. Конечно, надо быть готовым защитить итоги голосования. Надо участвовать в наблюдении на избирательных участках, а если будут выявлены фальсификации, то и участвовать в акциях протеста, разумеется, мирных. Конечно, надо проявить солидарность с арестованными и задержанными. Ничего другого нельзя предложить в ответ на силовой сценарий.

— Нет ощущения, что давление на оппозицию усиливается?

— Дело сейчас рассматривалось довольно простое. Сообщение в интернете — это не массовые беспорядки. Максимально быстро оформили дело и вынесли приговор как раз под выборы.

Что будет дальше, во многом зависит о активности общества.

Но одновременно не надо давать повод для преследований. К мирным акциям сложно придраться. И не должны быть призывов идти куда-то напролом. Мы понимаем эмоции людей, но они создают почву для провокаций. Сейчас выборы отшумят, а некоторые участники несанкционированных акций будут сидеть. Поэтому оппозиции не надо подставлять своих сторонников.

Мы все помним «Болотное дело» после событий 2012 года. Власть не собирается идти на диалог с обществом, но оппозиция должна делать свои выводы, создавать широкие коалиции, проявлять солидарность, действовать максимально аккуратно, не подставлять соратников.

Правозащитник Евгения Чудновец подверглась уголовному преследованию по нашумевшему «делу о репосте». Возмутившись видео издевательств над ребенком, она сделала репост в закрытой группе на несколько часов, а через год была приговорена к шести месяцам заключения за распространение «детской порнографии». После того, как история стала резонансной, суд пересмотрел дело, и Чудновец была полностью оправдана.

За проведенные пять месяцев в СИЗО и колонии суд недавно назначил ей компенсацию в 100 тысяч рублей. Комментируя нынешний приговор блогеру Синице, Евгения Чудновец считает, что власть должна задуматься, откуда вообще берутся радикальные призывы:

— Безусловно, призывать к расправам над детьми недопустимо ни в какой мере. Что это вообще за манеры угрожать самым беззащитным? Причем тут дети, кто дал кому-то право вообще даже в уме представлять картины расправы над ни в чем не повинными? Это низко и подло.

Но также странно и проводить следствие за несколько дней. Беда в том, что ненависть, видимо, уже захлестнула наше общество. Причем давно, и это касается не только блогеров и силовиков, она гуляет по всей стране. И дошла уже до той степени, когда становится не жалко никого, ни детей, ни стариков.

— И этому есть объяснение?

— Кто виноват в этой ненависти? Кто виноват, что всё чаще в адрес чиновников и силовиков летят гневные слова людей, желающих отмстить любым способом? И вот появляются разные посты. Но я понимаю, что так выражается боль граждан, их эмоции. Но в 21-м веке за слова можно посадить, если сделать скриншот.

В деле Синицы я бы обратила внимание еще на такой момент. Получилось, что ему дали пять лет заключения за несколько слов. Нужно помнить, что наказание должно быть соразмерно преступлению. Вот блогер разжигал ненависть, но есть ли свидетельства, что кто-то действительно стал руководствоваться написанным в его посте? Пока мы видим только некие «моральные страдания» силовиков.